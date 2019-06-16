عادل البرينصي: حديث بعض الاطراف عن تاجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية لايمكن ان يثني الهيئة الانتخابية عن مواصلة عملها

Dimanche 16 Juin 2019



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- قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المكلف بالاتصال، عادل البرينصي، اليوم الاحد، أن تعلل بعض الاطراف بالظروف الامنية والاقتصادية الوطنية والاقليمية وحديثها عن امكانية تاجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية مسائل لا يمكن ان تثني الهيئة عن مواصلة عملها بعد ان ضبطت رزنامة محددة لاهم المواعيد الانتخابية وفق مقتضيات القانون.واوضح البرينصي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الهيئة جاهزة ومستعدة لاجراء الانتخابات، معتبرا ان الوضع العام ليس أسوأ، وفق توصيفه، من سنة 2014، ومؤكدا ان التاجيل لا يكون الا في صورة وجود خطر داهم يهدد امن واستقرار البلاد.ولفت البرينصي الى بعض المشاكل الموجودة في البلديات، معتبرا انه في صورة تفاقم مشكلة حل المجالس البلدية وتتالي الاستقالات فان الهيئة ستتخذ القرار المناسب في الابان لمنع ارباك المسار الانتخابي التشريعي والرئاسي.وفي سياق متصل، يرى عضو الهيئة الانتخابية ان تنقيح القانون الانتخابي في هذا الظرف "غير محبذ اخلاقيا وسياسيا وغير مناسب من حيث التوقيت"، على حد قوله، مشيرا الى ان الهيئة مطالبة بتطبيق القانون في صورة اجراء التعديل وعدم التدخل في عمل السلطة التشريعية.يشار إلى انه تم امس السبت 15 جوان 2019 غلق باب التسجيل للانتخابات القادمة، وفق ما أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.