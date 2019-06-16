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البرلمان يعقد جلستين عامتين يومي الثلاثاء والاربعاء لاقرار اتفاقيات ثنائية في مجالي الضرائب والنقل و قطاعات اخرى

Dimanche 16 Juin 2019

Dimanche 16 Juin 2019
وات - يعقد مجلس نواب الشعب، يومي الثلاثاء 18 جوان والإربعاء 19 جوان 2019 ، جلستان عامتان، للنظر في حزمة قوانين أساسية لإتفاقيات وقعتها الحكومة التونسية في مجال تفادي الإزدواج الضريبي وتعديل إتفاقية الطيران المدني ومجالات اخرى للتعاون الثنائي .


وأوضح المجلس، في بيانات نشرها على موقعه على شبكة الأنترنات، أن النواب سيناقشون مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية بين الحكومة التونسية ونظيرتها بجهورية سنغافورة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل.



وسيناقش النواب ، كذلك، مشروعي قانونين أساسيين يتعلق الأول بالموافقة على بروتوكولي تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي والثاني بانضمام تونس للاتفاق الأممي الخاص باعتماد شروط موحدة للمراقبة الفنية الدورية للعربات ذات العجلات والإعتراف بتلك المراقبة.

وسيعرض المجلس للمصادقة، مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على إتفاق وتبادل رسائل بين منظمة الأمم المتحدة، ممثلة في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والحكومة التونسية حول إنشاء مكتب قُطري للبرنامج بتونس كما سينتخب البرلمان أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

  
  
     
  
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