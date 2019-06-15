Radio Babnet Tunisie On Air: Fairouz - Ba3albek Live  

اضراب بثلاثة أيّام للعاملين في قاعدة البرمة أواخر الشهر الجاري

Samedi 15 Juin 2019

Samedi 15 Juin 2019
وات - دعا الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، في برقية أصدرها، مساء أمس الجمعة، منظوريه في الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط "السيتاب" والعاملين في قاعدة البرمة في صحراء الجهة، إلى إضراب عن العمل مع وقف الانتاج لمدة 3 أيام (27 و28 و29 جوان الجاري).
وكان عمال الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط (السيتاب) قد نفذوا أيّام 8 و9 و10 ماي الماضي اضرابا عن العمل، بعد فشل جلسات الحوار الى التوصل إلى اتفاق حول تلبية مطالب العمال المتمثلة أساسا في تنظير أجورهم بعمال شركة "ايني" الإيطالية.
وأشار الاتحاد، في برقيته التي تم نشرها على الصفحة الرسمية لفرع جامعة النفط بتطاوين بشبكة التواصل الاجتماعي، إلى أن الشركة اتخذت عددا من القرارات لتي وصفها بـ"المتسرعة والاقانونية"، ما تسبب في "خلق مناخ متعكر ومتوتر داخل الحقل"، مذكرا بأنه عقد جلستي عمل مع الادارة العامة للشركة لم يتوصل خلالها الى حلول مجزية.



  
  
     
  
cadre-363d12e3420f1f28993a898081ed73ce-2019-06-15 20:04:59






0 de 0 commentaires pour l'article 184014



En continu

السبت 15 جوان 2019 | 11 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:07 19:42 16:11 12:27 04:59 03:03
22°
 22° % 78 :الرطــوبة
تونــس 20°
4.6 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
22°-2030°-2028°-1929°-2034°-23
  • Avoirs en devises
    13727,8

  • (14 juin)
  • Jours d'importation
    77
  •              1 € = 3,34391 DT        1$ =2,95957 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 juin)   477,5 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1560629792|184014 347|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires