اضراب بثلاثة أيّام للعاملين في قاعدة البرمة أواخر الشهر الجاري

Samedi 15 Juin 2019



وات

- دعا الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، في برقية أصدرها، مساء أمس الجمعة، منظوريه في الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط "السيتاب" والعاملين في قاعدة البرمة في صحراء الجهة، إلى إضراب عن العمل مع وقف الانتاج لمدة 3 أيام (27 و28 و29 جوان الجاري).وكان عمال الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط (السيتاب) قد نفذوا أيّام 8 و9 و10 ماي الماضي اضرابا عن العمل، بعد فشل جلسات الحوار الى التوصل إلى اتفاق حول تلبية مطالب العمال المتمثلة أساسا في تنظير أجورهم بعمال شركة "ايني" الإيطالية.وأشار الاتحاد، في برقيته التي تم نشرها على الصفحة الرسمية لفرع جامعة النفط بتطاوين بشبكة التواصل الاجتماعي، إلى أن الشركة اتخذت عددا من القرارات لتي وصفها بـ"المتسرعة والاقانونية"، ما تسبب في "خلق مناخ متعكر ومتوتر داخل الحقل"، مذكرا بأنه عقد جلستي عمل مع الادارة العامة للشركة لم يتوصل خلالها الى حلول مجزية.