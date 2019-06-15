ادارة قناة التاسعة تدعو سامي الفهري للكفّ عن التهريج عبر شبكات التواصل الاجتماعي

Samedi 15 Juin 2019
على خلفية اعلان مالك قناة الحوار التونسي سامي الفهري انه بصدد اتمام اجراءات شراء 49 بالمائة من أسهم قناة التاسعة ،أوردت القناة المذكورة بلاغا نصه كالأتي :
"نظرا لتواصل محاولات التشويش على عمل قناة التاسعة وعلى نجاحها الذي يبدو أنّه أزعج العديد من الأطراف، ورغم تأكيدها أنّ مثل هذه المهاترات ليست من صلب إهتماماتها ولا تعنيها كما لا تعني الرأي العام في شيء، فإنّ إدارة قناة التاسعة تتوجّه رغم كل ذلك بالشكر إلى المنشّط سامي الفهري على مساعيه الطيّبة للتسريع في عمليّة بيع نصيب أقلّي لأحد المساهمين في القناة (وهو للتذكير نصيب لا يعطي لصاحبه أي تأثير على مستوى تسيير القناة)، خاصة وأن مجمع الأعمال المالك لأغلبيّة أسهم قناة التاسعة لديه عشرات المطالب الأخرى من أطراف أكثر جديّة ومصداقيّة راغبة في الدخول في رأس مال القناة، هذا علاوة على إمكانيّة تمسّك مجمع الأعمال الأغلبي بأولويّته في شراء تلك الأسهم.
وإذ تشكر إدارة القناة السيّد سامي الفهري على مساعيه المذكورة فهي تدعوه للكفّ عن التهريج عبر شبكات التواصل الاجتماعي والتسريع في التوجّه لها عبر وثائق رسميّة في أقرب وقت للبتّ في المسألة، كما تؤكّد أنها مستعدّة للإستجابة حالا لرغبة السيد سامي الفهري الملحّة في الإلتحاق بقناة التاسعة، ولكن بصفته أحد منشّطيها دائما وأبدا، مع نفس الشروط التي وردت في بيان سابق.
وإذ تجدد القناة الدعوة لمشاهديها ولمختلف شركائها لعدم إيلاء أهميّة لمثل هذا العبث والتشويش، فهي تؤكّد حرصها الشديد على تقديم مادّة إعلاميّة مستقلّة وراقية تجعل شبابنا في مأمن من الانحرافات بجميع أنواعها مثل المخدّرات، وهي للتذكير من الآفات التي يستعصي علاجها أحيانا حتى على أكبر مزوّدي الأدوية."
"نظرا لتواصل محاولات التشويش على عمل قناة التاسعة وعلى نجاحها الذي يبدو أنّه أزعج العديد من الأطراف، ورغم تأكيدها أنّ مثل هذه المهاترات ليست من صلب إهتماماتها ولا تعنيها كما لا تعني الرأي العام في شيء، فإنّ إدارة قناة التاسعة تتوجّه رغم كل ذلك بالشكر إلى المنشّط سامي الفهري على مساعيه الطيّبة للتسريع في عمليّة بيع نصيب أقلّي لأحد المساهمين في القناة (وهو للتذكير نصيب لا يعطي لصاحبه أي تأثير على مستوى تسيير القناة)، خاصة وأن مجمع الأعمال المالك لأغلبيّة أسهم قناة التاسعة لديه عشرات المطالب الأخرى من أطراف أكثر جديّة ومصداقيّة راغبة في الدخول في رأس مال القناة، هذا علاوة على إمكانيّة تمسّك مجمع الأعمال الأغلبي بأولويّته في شراء تلك الأسهم.
وإذ تشكر إدارة القناة السيّد سامي الفهري على مساعيه المذكورة فهي تدعوه للكفّ عن التهريج عبر شبكات التواصل الاجتماعي والتسريع في التوجّه لها عبر وثائق رسميّة في أقرب وقت للبتّ في المسألة، كما تؤكّد أنها مستعدّة للإستجابة حالا لرغبة السيد سامي الفهري الملحّة في الإلتحاق بقناة التاسعة، ولكن بصفته أحد منشّطيها دائما وأبدا، مع نفس الشروط التي وردت في بيان سابق.
وإذ تجدد القناة الدعوة لمشاهديها ولمختلف شركائها لعدم إيلاء أهميّة لمثل هذا العبث والتشويش، فهي تؤكّد حرصها الشديد على تقديم مادّة إعلاميّة مستقلّة وراقية تجعل شبابنا في مأمن من الانحرافات بجميع أنواعها مثل المخدّرات، وهي للتذكير من الآفات التي يستعصي علاجها أحيانا حتى على أكبر مزوّدي الأدوية."
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Par:AlHawa (Germany )
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