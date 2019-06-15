الشاهد يعلن عن قرارات بمناسبة اليوم الوطني للرياضة

Samedi 15 Juin 2019
باب نات - خلال مواكبته لفعاليات الاحتفال باليوم الوطني للرياضة أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن القرارات التالية:
التظاهرات الرياضية:
- اقرار يوم وطني للرياضة كل سنة في جميع أنحاء الجمهورية.
- اعتماد رؤية لقطاع الرياضة كرافعة اجتماعية وفاعل اقتصادي وتنموي.
` - تخصيص اعتمادات تكميلية جملية تقدر ب 30 مليون دينار لسنة 2019 لدعم التظاهرات الرياضية الوطنية.
- تخصيص دعم تكميلي ضمن ميزانية الصندوق الوطني للنهوض بالشباب والرياضة يقدر ب 10,551 مليون دينار وتخصيص مداخيل هذا الصندوق لفائدة الرياضة دون سواها.
رياضة النخبة:
- اعتماد سياسة التخطيط على المستوى المتوسط والبعيد لاعداد النخبة بمضاعفة المبلغ المبلغ المرصود لذلك ثماني مرات (17 مليون دينار سنتي 2019-2020) لاعداد المنتخبات الوطنية للمواعيد الأولمبية والعالمية وخاصة توفير شروط الترشح للالعاب الاولمبية والبرا أولمبية طوكيو 2020 وباريس 2024.
- احداث خطة سفير الرياضة التونسية بمقتضى عقود تبرم مع عدد من رياضيي النخبة المتوجين في البطولات العالمية والاولمبية والبرا أولمبية بعد نهاية مسيرتهم الرياضية.
الرياضة المدرسية:
- اعادة احياء البطولات الوطنية المدرسية.
- انطلاق الدراسات لاحداث 6 معاهد رياضية اقليمية على غرار المعهد الرياضي بيار دي كوبرتان بالمنزه.
- تشغيل عدد من حاملي الشهائد العليا في اختصاصات التربية البدنية ومهن الرياضة والتنشيط الشبابي من خريجي سنة 2010.
- برمجة أكثر من 500 ملعب أحياء في جميع أنحاء الجمهورية بعد الانطلاق في تركيز 100 ملعب.
التظاهرات الرياضية:
- اقرار يوم وطني للرياضة كل سنة في جميع أنحاء الجمهورية.
- اعتماد رؤية لقطاع الرياضة كرافعة اجتماعية وفاعل اقتصادي وتنموي.
` - تخصيص اعتمادات تكميلية جملية تقدر ب 30 مليون دينار لسنة 2019 لدعم التظاهرات الرياضية الوطنية.
- تخصيص دعم تكميلي ضمن ميزانية الصندوق الوطني للنهوض بالشباب والرياضة يقدر ب 10,551 مليون دينار وتخصيص مداخيل هذا الصندوق لفائدة الرياضة دون سواها.
رياضة النخبة:
- اعتماد سياسة التخطيط على المستوى المتوسط والبعيد لاعداد النخبة بمضاعفة المبلغ المبلغ المرصود لذلك ثماني مرات (17 مليون دينار سنتي 2019-2020) لاعداد المنتخبات الوطنية للمواعيد الأولمبية والعالمية وخاصة توفير شروط الترشح للالعاب الاولمبية والبرا أولمبية طوكيو 2020 وباريس 2024.
- احداث خطة سفير الرياضة التونسية بمقتضى عقود تبرم مع عدد من رياضيي النخبة المتوجين في البطولات العالمية والاولمبية والبرا أولمبية بعد نهاية مسيرتهم الرياضية.
الرياضة المدرسية:
- اعادة احياء البطولات الوطنية المدرسية.
- انطلاق الدراسات لاحداث 6 معاهد رياضية اقليمية على غرار المعهد الرياضي بيار دي كوبرتان بالمنزه.
- تشغيل عدد من حاملي الشهائد العليا في اختصاصات التربية البدنية ومهن الرياضة والتنشيط الشبابي من خريجي سنة 2010.
- برمجة أكثر من 500 ملعب أحياء في جميع أنحاء الجمهورية بعد الانطلاق في تركيز 100 ملعب.
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Par:AlHawa (Germany )
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