الشاهد يعلن عن قرارات بمناسبة اليوم الوطني للرياضة

Samedi 15 Juin 2019



باب نات

التظاهرات الرياضية:

رياضة النخبة:

الرياضة المدرسية:

- خلال مواكبته لفعاليات الاحتفال باليوم الوطني للرياضة أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن القرارات التالية:- اقرار يوم وطني للرياضة كل سنة في جميع أنحاء الجمهورية.- اعتماد رؤية لقطاع الرياضة كرافعة اجتماعية وفاعل اقتصادي وتنموي.` - تخصيص اعتمادات تكميلية جملية تقدر ب 30 مليون دينار لسنة 2019 لدعم التظاهرات الرياضية الوطنية.- تخصيص دعم تكميلي ضمن ميزانية الصندوق الوطني للنهوض بالشباب والرياضة يقدر ب 10,551 مليون دينار وتخصيص مداخيل هذا الصندوق لفائدة الرياضة دون سواها.- اعتماد سياسة التخطيط على المستوى المتوسط والبعيد لاعداد النخبة بمضاعفة المبلغ المبلغ المرصود لذلك ثماني مرات (17 مليون دينار سنتي 2019-2020) لاعداد المنتخبات الوطنية للمواعيد الأولمبية والعالمية وخاصة توفير شروط الترشح للالعاب الاولمبية والبرا أولمبية طوكيو 2020 وباريس 2024.- احداث خطة سفير الرياضة التونسية بمقتضى عقود تبرم مع عدد من رياضيي النخبة المتوجين في البطولات العالمية والاولمبية والبرا أولمبية بعد نهاية مسيرتهم الرياضية.- اعادة احياء البطولات الوطنية المدرسية.- انطلاق الدراسات لاحداث 6 معاهد رياضية اقليمية على غرار المعهد الرياضي بيار دي كوبرتان بالمنزه.- تشغيل عدد من حاملي الشهائد العليا في اختصاصات التربية البدنية ومهن الرياضة والتنشيط الشبابي من خريجي سنة 2010.- برمجة أكثر من 500 ملعب أحياء في جميع أنحاء الجمهورية بعد الانطلاق في تركيز 100 ملعب.