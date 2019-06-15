Samedi 15 Juin 2019



وات

- تم اليوم السبت في تونس الإعلان رسميا عن تكوين فرع تونس في اتحاد الصحافة الفرنكوفونية ، وذلك خلال انعقاد جلستها التأسيسية في تونس.وذكرت، الامينة العامة لاتحاد الصحافة الفرنكوفونية زارا نازاريان، خلال انعقاد هذه الجلسة في العاصمة، ان اطلاق فرع تونس تم اثر عديد المحاولات التي استغرقت عدة سنوات مضيفة ان اعلان تكوين هذا القسم يتزامن ، مع احتضان تونس للقمة المقبلة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية (نوفمبرسنة 2020).واشارت الى ان اتحاد الصحافة الفرنكوفونية ينظم بصفة دورية مؤتمر الصحافة العالمية بالتزامن مع عقد القمة الفرنكوفونية ومن المنتظر،حسب نازاريان ان يواكب فعاليات هذا المؤتمر نحو 350 صحفيا ينتمون للدول الأعضاء في المنظمة الدولية الفرنكوفونية .وبخصوص الدورالذي سيلعبه فرع تونس لاتحاد الصحافة الفرنكوفونية في القطاع الاعلامي قالت نازاريان، ان الاتحاد ينظم دوريا دورات تدريب في عديد البلدان بالنظر إلى الحاجيات والطلبات المقدمة اليه.وتم خلال شهر ماي بعث لجنة مؤقتة لتنسيق تنظيم الجلسة التأسيسية لفرع تونس لاتحاد الصحافة الفرنكوفونية، وفق ما ذكرته عضوة اللجنة، حنان زبيس . واضافت زبيّس ان الفكرة تتمثل في " خلق هيكل يكون فيه هؤلاء الصحفيين، الذين أضحوا اليوم أقلية في القطاع الاعلامي، قادرين على التحرك والنهوض بالصحافة الناطقة بالفرنسية وحرية التعبير بشكل عام"،حسب تعبيرها.وتم خلال الاجتماع التأسيسي انتخاب أعضاء اول مجلس ادارة لهذا القسم والذي يتكون من سبعة صحفيين وقد قدم عشرون صحفيا تونسيا يعملون في وسائل إعلام ناطقة بالفرنسية ملفات ترشحاتهم منذ اطلاق طلب الانخراط في هذا الفرع .يذكر ان اتحاد الصحافة الفرنكوفونية كان قد تأسس منذ سنة 1960 وذلك قبل فترة من اعلان تاسيس المنظمة الدولية للفرنكوفونية ،حسب زارا نازاريان، الامينة العامة لاتحاد الصحافة الفرنكوفونية والتي قالت ايضا أن هذا الاتحاد يعد اول منظمة مهنية فرنكوفونية ولها نحو 50 فرعا نشطا في اكثر من مائة دولة عبر العالم .عزيز