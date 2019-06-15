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القصرين : إقدام مجموعة يشتبه في أنها إرهابية على إفتكاك سيارة مواطن في حاسي الفريد (مصدر أمني)

Samedi 15 Juin 2019

Samedi 15 Juin 2019
وات - أقدمت ، صباح اليوم السبت ، مجموعة يشتبه في كونها إرهابية متكونة من 7 أشخاص على افتكاك سيارة مواطن على مستوى منطقة "عين سيدي محمود" في معتمدية حاسي الفريد من ولاية القصرين المحاذية لجبل السلوم من ثم لاذت بالفرار وفق ما أفاد به مصدر أمني بالجهة .
وذكر ذات المصدر في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أن وحدات الحرس الوطني بالولاية تحوّلت على عين المكان لتتبّع خطى المجموعة المشتبه بأنها إرهابية مع فتح تحقيق في الغرض لكشف ملابسات الحادثة .


  
  
     
  
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