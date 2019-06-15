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استياء كنفدرالية رؤساء البلديات من سياسة ''الاقصاء'' المتبعة ضدها في مجال دفع مسار اللامركزية وتطوير الحكم المحلي

Samedi 15 Juin 2019

Samedi 15 Juin 2019
وات - عبرت الهيئة المديرة للكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات عن استيائها مما وصفتها ب"سياسة الاقصاء المتبعة ضدها من قبل سلطة الاشراف بعدم تشريكها في اللقاءات والمشاورات التي تتم مع العديد من الاطراف الوطنية والدولية لدفع مسار اللامركزية وتطوير الحكم المحلي، واستبعادها من المساعدات المالية والمنح التي تقدمها هياكل التمويل الخارجية لتونس في الغرض" .

ودعت الكنفدرالية في في بيان أصدرته اليوم السبت وزارة الشؤون المحلية والبيئة الى التعاطي مع الكنفدرالية كهيكل قائم بذاته وقادر على تقديم المقترحات العملية والبرامج دون إقصاء بهدف دعم التعاون بين الوزارة ومكونات المجتمع المدني بما من شأنه تعزيز الشأن المحلي وتثبيت مسار اللامركزية الوارد بالدستور.


وقال رئيس الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات ورئيس بلدية رواد (ولاية أريانة) عدنان بوعصيدة ل(وات) "هناك ذراع تنفيذي مدني يتعامل مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة دون سواه ".

ودعا الى "تشريك الكنفدرالية في منظومة العمل المشترك بين الوزارة والهياكل المدنية لتطوير الشأن المحلي وتعزيز اللامركزية سيما وأنها تزخر بقيادات بلدية ولها مناهج عمل قادرة على تشخيص إشكاليات الشأن المحلي على أرض الواقع وإيجاد الحلول العملية، حسب تعبيره.
وأكد أن الكنفدرالية قد توجهت الى وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي في أكثر من مناسبة بالعديد من المقترحات والبرامج وطالبته بتشريكها في مجال دفع مسار اللامركزية وتطوير الحكم المحلي الا أنها لا تجد لتحركاتها اي صدى يذكر لدى سلطة الاشراف تحديدا.

  
  
     
  
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