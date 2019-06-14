الشاهد يلتقي الطبوبي

Vendredi 14 Juin 2019
أعلن الإتحاد العام التونسي للشغل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فايس بوك أنّ ''لقاء مهمّا'' جمع عشية يوم الجمعة 14 جوان 2019، الأمين العام نور الدين الطبوبي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وأوضح الإتّحاد أنّ اللقاء تطرق إلى الوضع العام في البلاد والتطوّرات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية.
وأوضح الإتّحاد أنّ اللقاء تطرق إلى الوضع العام في البلاد والتطوّرات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية.
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Par:essoltan (France )
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