انعقاد أول اجتماع للجنة الوطنية لتنظيم القمة 18 للفرنكفونية بتونس في 2020

Samedi 15 Juin 2019
باب نات - أشرف وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، يوم الجمعة 14 جوان 2019 بمقر وزارة الشؤون الخارجية على أول اجتماع للجنة الوطنية لتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكفونية المحدثة بالأمر الحكومي عدد 428 المؤرخ في 20 ماي 2019، وذلك بحضور ممثلي رئاسة الجمهورية والهياكل التونسية المعنية.
وأكد الوزير بالمناسبة، وبالنظر إلى حجم هذه التظاهرة وعدد المشاركين الكبير المتوقع، على أهمية التنسيق وحسن التحضير لهذا الاستحقاق الدولي الهام الذي نالت تونس شرف احتضانه منذ قمة الفرنكفونية بمدغشقر سنة 2016 والذي تم تأكيده خلال قمة أريفان سنة 2018 بحضور سيادة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي. وأضاف أن هذا الاختيار دليل على استرجاع تونس لمكانتها وإشعاعها على الساحتين الاقليمية والدولية وتقديرا لدورها التاريخي في إنشاء منظمة الفرنكفونية على يد الزعيم الحبيب بورقيبة، أحد الآباء المؤسسين.
كما أشار الوزير أن اختيار تونس لتنظيم هذه القمة التي ستتزامن مع الذكرى الخمسين لإنشاء المنظمة الدولية للفرنكفونية، بقدر ما يعتبر مبعث فخر واعتزاز لبلادنا، فإنه يضع عليها مسؤولية النجاح في تنظيم هذا الموعد الدولي الكبير والتألق على غرار توفقها في احتضان وتنظيم الدورة الثلاثين للقمة العربية في مارس 2019.
وتم خلال الاجتماع تحديد تركيبة ومهام اللجان الفرعية طبقا للأمر الحكومي ذي الصلة وضبط رزنامة الاجتماعات المقبلة لمختلف هذه اللجان.
وأكد الوزير بالمناسبة، وبالنظر إلى حجم هذه التظاهرة وعدد المشاركين الكبير المتوقع، على أهمية التنسيق وحسن التحضير لهذا الاستحقاق الدولي الهام الذي نالت تونس شرف احتضانه منذ قمة الفرنكفونية بمدغشقر سنة 2016 والذي تم تأكيده خلال قمة أريفان سنة 2018 بحضور سيادة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي. وأضاف أن هذا الاختيار دليل على استرجاع تونس لمكانتها وإشعاعها على الساحتين الاقليمية والدولية وتقديرا لدورها التاريخي في إنشاء منظمة الفرنكفونية على يد الزعيم الحبيب بورقيبة، أحد الآباء المؤسسين.
كما أشار الوزير أن اختيار تونس لتنظيم هذه القمة التي ستتزامن مع الذكرى الخمسين لإنشاء المنظمة الدولية للفرنكفونية، بقدر ما يعتبر مبعث فخر واعتزاز لبلادنا، فإنه يضع عليها مسؤولية النجاح في تنظيم هذا الموعد الدولي الكبير والتألق على غرار توفقها في احتضان وتنظيم الدورة الثلاثين للقمة العربية في مارس 2019.
وتم خلال الاجتماع تحديد تركيبة ومهام اللجان الفرعية طبقا للأمر الحكومي ذي الصلة وضبط رزنامة الاجتماعات المقبلة لمختلف هذه اللجان.
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Par:essoltan (France )
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