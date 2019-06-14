الهايكا توجّه مراسلات لكل من قناة ''نسمة'' وقناة ''الزيتونة'' وإذاعة ''القرآن الكريم'' تدعوها فيها إلى ''التوقف الفوري عن البث''

Vendredi 14 Juin 2019
وات - وجّهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، مراسلات لكل من قناة "نسمة" وقناة "الزيتونة" وإذاعة "القرآن الكريم"، دعتها فيها إلى التوقف الفوري عن البث، "حتى لا تُضطرّ الهيئة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة".
وذكّرت الهايكا في بلاغ لها اليوم الجمعة، بأن هذه القنوات "تستمرّ في ارتكاب الخرق ذاته" والمتمثّل في "البث خارج إطار القانون دون الحصول على إجازة من الهيئة، وفقا لما تقتضيه القوانين والتراتيب النافذة، وذلك رغم تسليط عقوبات مالية عليها في مناسبات سابقة".
وكان رئيس هيئة الإتصال السمعي والبصري، النّوري اللجمي، أفاد يوم أمس الخميس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن الهيئة وجّهت مراسلة إلى القناة التلفزيّة الخاصّة "نسمة" تدعوها إلى التوقّف الفوري عن البثّ، مبيّنا أنّ هذه القناة "اكتفت في الملف الذي قدّمته سابقا في إطار تسوية وضعيتها، بتغيير صبغة الشركة من شركة ذات مسؤوليّة محدودة إلى شركة خفيّة الإسم، لكنّها لم تلتزم ببقيّة الشروط المنصوص عليها لاستكمال ملفّها".
وذكّرت الهايكا في بلاغ لها اليوم الجمعة، بأن هذه القنوات "تستمرّ في ارتكاب الخرق ذاته" والمتمثّل في "البث خارج إطار القانون دون الحصول على إجازة من الهيئة، وفقا لما تقتضيه القوانين والتراتيب النافذة، وذلك رغم تسليط عقوبات مالية عليها في مناسبات سابقة".
وكان رئيس هيئة الإتصال السمعي والبصري، النّوري اللجمي، أفاد يوم أمس الخميس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن الهيئة وجّهت مراسلة إلى القناة التلفزيّة الخاصّة "نسمة" تدعوها إلى التوقّف الفوري عن البثّ، مبيّنا أنّ هذه القناة "اكتفت في الملف الذي قدّمته سابقا في إطار تسوية وضعيتها، بتغيير صبغة الشركة من شركة ذات مسؤوليّة محدودة إلى شركة خفيّة الإسم، لكنّها لم تلتزم ببقيّة الشروط المنصوص عليها لاستكمال ملفّها".
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:06
|19:41
|16:11
|12:26
|04:59
|03:03
|
24°
|24°
|% 64
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|24°-23
|30°-21
|30°-22
|29°-21
|30°-20
Follow @babnet_Tunisie
( 89 845) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 74 581) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 69 615) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 318) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 54 098) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 52 927) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 48 381) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 44 150) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 42 961) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 36 467) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 826) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 34 997) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 522) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 33 995) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 614) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 33 065) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 604) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 31 609) هزيمة نكراء لبن عكاشة في البلديات
( 31 596) ابراهيم القصاص ينفي تعرضه لاعتداء
( 31 404) سنية بالشيخ : المكي كان وزير صحة ع
Par:Zeitounien (Tunisia )
Sur: الغرفة الوطنية لحرفيي الأحذية تسننكر ما أقدمت عليه الديوانة التونسية