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الهايكا توجّه مراسلات لكل من قناة ''نسمة'' وقناة ''الزيتونة'' وإذاعة ''القرآن الكريم'' تدعوها فيها إلى ''التوقف الفوري عن البث''

Vendredi 14 Juin 2019

Vendredi 14 Juin 2019
وات - وجّهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، مراسلات لكل من قناة "نسمة" وقناة "الزيتونة" وإذاعة "القرآن الكريم"، دعتها فيها إلى التوقف الفوري عن البث، "حتى لا تُضطرّ الهيئة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة".

وذكّرت الهايكا في بلاغ لها اليوم الجمعة، بأن هذه القنوات "تستمرّ في ارتكاب الخرق ذاته" والمتمثّل في "البث خارج إطار القانون دون الحصول على إجازة من الهيئة، وفقا لما تقتضيه القوانين والتراتيب النافذة، وذلك رغم تسليط عقوبات مالية عليها في مناسبات سابقة".


وكان رئيس هيئة الإتصال السمعي والبصري، النّوري اللجمي، أفاد يوم أمس الخميس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن الهيئة وجّهت مراسلة إلى القناة التلفزيّة الخاصّة "نسمة" تدعوها إلى التوقّف الفوري عن البثّ، مبيّنا أنّ هذه القناة "اكتفت في الملف الذي قدّمته سابقا في إطار تسوية وضعيتها، بتغيير صبغة الشركة من شركة ذات مسؤوليّة محدودة إلى شركة خفيّة الإسم، لكنّها لم تلتزم ببقيّة الشروط المنصوص عليها لاستكمال ملفّها".

  
  
     
  
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