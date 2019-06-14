تونس والاتحاد الأوروبي يطلقان خلال شهر سبتمبر 2019 مشروعا لدعم قطاع الصناعات التقليدية في تونس ( مسؤول أوروبي )

Vendredi 14 Juin 2019
وات - أعلن المكلف بالتعاون لدى مفوضية الاتحاد الأوروبي، فلاديمير روجانسكي، الجمعة، عن اطلاق مشروع يهدف الى دعم قطاع الصناعات التقليدية في تونس، خلال شهر سبتمبر 2019، بقيمة 9 مليون أورو (حوالي 29 مليون دينار) يمتد لخمس سنوات .
وأوضح روجانسكي، خلال مائدة مستديرة التأمت بمقر مؤسسة رامبورغ، حول "حرف وأقاليم.. تأملات وتبادل خبرات"، أن هذا المشروع الذي سيتم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي (5ر8 مليون أورو) بالشراكة مع وكالة التعاون الايطالية (500 ألف أورو) يرنو الى انشاء مراكز تصميم مماثلة لما يتواجد في ولاية نابل إضافة الى انقاذ مهن الصناعات التقليدية التي في طور الاندثار.
ويرمي المشروع الذي أطلق ببادرة من الاتحاد الأوروبي والديوان الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، كذلك، إلى تأمين مورد رزق للحرفيات الناشطات في الجهات الداخلية للبلاد ومرافقة الباعثين الشبان على إرساء مشاريع في قطاع الصناعات التقليدية والتصميم.
وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن "هذا المشروع سيمكن من تعزيز تصدير المنتوجات التقليدية "، معربا عن اسفه من ضعف مساهمة القطاع في حجم الصادرات التونسية (أقل من 2 بالمائة).
وأوضح روجانسكي، خلال مائدة مستديرة التأمت بمقر مؤسسة رامبورغ، حول "حرف وأقاليم.. تأملات وتبادل خبرات"، أن هذا المشروع الذي سيتم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي (5ر8 مليون أورو) بالشراكة مع وكالة التعاون الايطالية (500 ألف أورو) يرنو الى انشاء مراكز تصميم مماثلة لما يتواجد في ولاية نابل إضافة الى انقاذ مهن الصناعات التقليدية التي في طور الاندثار.
ويرمي المشروع الذي أطلق ببادرة من الاتحاد الأوروبي والديوان الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، كذلك، إلى تأمين مورد رزق للحرفيات الناشطات في الجهات الداخلية للبلاد ومرافقة الباعثين الشبان على إرساء مشاريع في قطاع الصناعات التقليدية والتصميم.
وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن "هذا المشروع سيمكن من تعزيز تصدير المنتوجات التقليدية "، معربا عن اسفه من ضعف مساهمة القطاع في حجم الصادرات التونسية (أقل من 2 بالمائة).
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Par:Zeitounien (Tunisia )
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