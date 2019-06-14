وزارة الفلاحة تشرع في استغلال 4 طائرات دون طيار لتامين صابة الحبوب بولايات الشمال الغربي

Vendredi 14 Juin 2019



وات

- شرعت وزارة الفلاحة ، الجمعة ، في استغلال الطائرات دون طيار لتأمين صابة الحبوب لموسم 2019 انطلاقا من ولاية بنزرت عبر استغلال 4 طائرات منها خاصة بمناطق وولايات الشمال الغربي.وقال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى سمير الطيب ، خلال اشرافه على انطلاق موسم حصاد الحبوب شمال البلاد، انه هذه التجربة سيتم تعميمها اكثر بالتعاون مع بقية المصالح .وقال الطيب ان كل عوامل النجاح لموسم 2019 تم اتخاذها مركزيا وجهويا ومنها بولاية بنزرت بفضل التعبئة الجماعية لكل الطاقات البشرية واللوجستية .واشار الى ان الوزارة بصدد بحث الحلول الممكنة لمطالب المجمعين واذا لم يتم الاتفاق معهم ستتولى مصالح الوزارة وديوان الحبوب استرجاع مراكز التجميع المضربة وقبول الصابة وتجميعها مؤكدا ان صندوق الجوائح سينطلق في النشاط غرة جويلية المقبل بمساهمة من الدولة بمقدار 60 مليون دينار.وكشفت التقارير المعدة من قبل مصالح الإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت "ان التقديرات النهائية لموسم الحبوب تناهز 2,7 مليون قنطار من مساحة جملية تم انجازها خلال الموسم تقدر بـنحو 96 الف هك بينما تم الانتهاء من حصاد 59 الف هكتار من للاعلاف الخريفية .وقامت الادارة الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت بتهيئة 27 مركز تجميع لفائدة 9 مجمعين بطاقة خزن تعادل 1,5 مليون قنطار وتوفير 310 آلة حصاد منها منها 200 مجهزة بخزان.وقام الطيب بتدشين مشروع تزويد منطقة تشقة من عمادة "عرب ماجور" (معتمدية ماطر) بالماء الصالح للشرب كما اشرف على موكب توقيع عدد من الاتفاقيات الخاصة بمشروع المشاهد الغابية وايضا منظومة "إحميني"وشركة التأمين "اكتاما".