خلال جلسة محاكمتها ....عائدة من صفوف داعش الارهابي تؤكد سافرت للتنظيم للبحث عن زوج بعد أن تقدمت في السن

Vendredi 14 Juin 2019
باب نات - باشرت ظهر اليوم الجمعة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس استنطاق موقوفة في العقد الرابع من العمر عادت خلال موفى 2017الى تونس بعد أن سافرت منذ 2013الى سوريا أين تزوجت من احد مقاتلي داعش الارهابي وانجبت منه طفلة ثم قررت العودة برفقتها الى تونس بعد أن رفض زوجها العودة معها الى تونس ...
وباستنطاق المتهمة انكرت تبنيها للفكر الجهادي التكفيري أو مبايعتها لتنظيم داعش الارهابي أو تلقيها أي تدريبات عسكرية في سوريا موضحة ان هدفها كان البحث عن زوج في سوريا بعد أن اصبحت عانسا مشيرة الى ان زوجها كان متزوجا قبلها بسورية طالبة التخفيف عنها قدر الإمكان خاصة إن لها طفلة رضيعة في أمس الحاجة إليها . موضحة انها لما حاولت اجتياز الحدود للهروب وللعودة الى تونس القت عليها السلطات التركية القبض وقد سجنت هناك لمدة 9اشهر قبل أن يتم ترحيلها الى تونس ....
المحكمة قررت حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم...
وباستنطاق المتهمة انكرت تبنيها للفكر الجهادي التكفيري أو مبايعتها لتنظيم داعش الارهابي أو تلقيها أي تدريبات عسكرية في سوريا موضحة ان هدفها كان البحث عن زوج في سوريا بعد أن اصبحت عانسا مشيرة الى ان زوجها كان متزوجا قبلها بسورية طالبة التخفيف عنها قدر الإمكان خاصة إن لها طفلة رضيعة في أمس الحاجة إليها . موضحة انها لما حاولت اجتياز الحدود للهروب وللعودة الى تونس القت عليها السلطات التركية القبض وقد سجنت هناك لمدة 9اشهر قبل أن يتم ترحيلها الى تونس ....
المحكمة قررت حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم...
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Par:Sly (Tunisia )
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