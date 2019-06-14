مقترحات الهيئات الدستورية والمستقلة حول مشروع ميثاق قواعد السلوك السياسي محور جلسة تشاورية اليوم

Vendredi 14 Juin 2019
باب نات - مثّل التشاور والتنسيق لضبط التوجهات والمحاور الكبرى لمشروع ميثاق قواعد السلوك السياسي الذي دعا رئيس الحكومة إلى إرسائه محور جلسة العمل التشاورية التي جمعت ظهر اليوم عددا من رؤساء وممثلي الهيئات الدستورية والمستقلة بمحمد الفاضل محفوظ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وعبد الباسط بالحسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان.
وأكد محمد الفاضل محفوظ بالمناسبة أن المشاورات الوطنية التي تمّ إطلاقها بهدف التوافق حول القواعد والضوابط المثلى لإضفاء النزاهة على الحياة العامة وترشيد الخطاب السياسي بالاستناد الى القيم والممارسات الجيدة التي تساعد على حسن إدارة الاختلاف السياسي وترسيخ مبادئ الحوار والتعامل السلمي ونبذ العنف، هي مشاورات جامعة ستشمل كل الأطراف السياسية والمدنية التي تلتزم برؤية للحياة السياسية في تونس مبنية على قيم الديمقراطية والمواطنة والمسؤولية والمحاسبة.
ولاحظ الوزير أنه على الرغم من أهمية الأحكام الدستورية وترسانة النصوص التشريعية الهادفة الى تنظيم الحياة السياسية وضمان نزاهة المنافسة بين الفاعلين، فإنّ الممارسة السياسية اتسمت باحتدام مفردات الصراع والإقصاء والتمييز والعنف، مشدّدا على الدور الرئيسي الذي ستضطلع به كافة مكونات المشهد السياسي والمدني لاقتراح المبادئ الأساسية لمدونة سياسية دائمة للحياة العامة حاضرا ومستقبلا.
وأعلن الوزير أنه سيتم الحرص على توسيع دائرة الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين قصد الشروع في الصياغة التشاركية لهذه المدونة واقتراح آليات عملية لرصد المظاهر السلبية للخطابات السياسية وممارستها وبلورة سياسات عمومية لنشر ثقافة سياسية جديدة ترسّخ قيم الديمقراطية ودولة القانون.
وشارك في الاجتماع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون ورئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة توفيق بودربالة ورئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي الجراي ورئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة عماد الحزقي وعضوة هيئة حماية المعطيات الشخصية لمياء الزرقوني.
وأكد محمد الفاضل محفوظ بالمناسبة أن المشاورات الوطنية التي تمّ إطلاقها بهدف التوافق حول القواعد والضوابط المثلى لإضفاء النزاهة على الحياة العامة وترشيد الخطاب السياسي بالاستناد الى القيم والممارسات الجيدة التي تساعد على حسن إدارة الاختلاف السياسي وترسيخ مبادئ الحوار والتعامل السلمي ونبذ العنف، هي مشاورات جامعة ستشمل كل الأطراف السياسية والمدنية التي تلتزم برؤية للحياة السياسية في تونس مبنية على قيم الديمقراطية والمواطنة والمسؤولية والمحاسبة.
ولاحظ الوزير أنه على الرغم من أهمية الأحكام الدستورية وترسانة النصوص التشريعية الهادفة الى تنظيم الحياة السياسية وضمان نزاهة المنافسة بين الفاعلين، فإنّ الممارسة السياسية اتسمت باحتدام مفردات الصراع والإقصاء والتمييز والعنف، مشدّدا على الدور الرئيسي الذي ستضطلع به كافة مكونات المشهد السياسي والمدني لاقتراح المبادئ الأساسية لمدونة سياسية دائمة للحياة العامة حاضرا ومستقبلا.
وأعلن الوزير أنه سيتم الحرص على توسيع دائرة الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين قصد الشروع في الصياغة التشاركية لهذه المدونة واقتراح آليات عملية لرصد المظاهر السلبية للخطابات السياسية وممارستها وبلورة سياسات عمومية لنشر ثقافة سياسية جديدة ترسّخ قيم الديمقراطية ودولة القانون.
وشارك في الاجتماع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون ورئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة توفيق بودربالة ورئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي الجراي ورئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة عماد الحزقي وعضوة هيئة حماية المعطيات الشخصية لمياء الزرقوني.
En continu
- Hier 23:13 ارتفاع درجات الحرارة يوم الجمعة
- Hier 21:08 إطلاق مشروع ''أزياء تونس المستدامة''
- Hier 20:54 لا يسقط القروي تحيا عبير...
- Hier 20:50 بومبيو: إيران مسؤولة عن الهجمات في خليج عمان
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:06
|19:41
|16:11
|12:26
|04:59
|03:03
|
33°
|32°
|% 31
|:الرطــوبة
|تونــس
|19°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|32°-19
|30°-21
|30°-22
|29°-21
|30°-20
Follow @babnet_Tunisie
( 89 699) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 74 560) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 69 605) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 299) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 54 093) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 52 503) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 47 977) سرقة
( 44 036) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 42 801) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 36 462) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 799) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 34 953) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 507) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 33 990) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 610) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 33 052) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 597) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 31 596) هزيمة نكراء لبن عكاشة في البلديات
( 31 572) ابراهيم القصاص ينفي تعرضه لاعتداء
( 31 397) سنية بالشيخ : المكي كان وزير صحة ع
Par:aziz75 (France )
Sur: ألفة يوسف تبشّر السبسي والغنوشي والشاهد بالسّجن وتخاطبهم قائلة : انتهت اللعبة