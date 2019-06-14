الإنتخابات الجزئية البلدية بباردو: المحكمة الادارية الاستئنافية تؤيد قرار هيئة الإنتخابات برفض قائمتي نداء تونس

Vendredi 14 Juin 2019



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- أيدت الدائرة الاستئنافية السادسة بالمحكمة الادارية اليوم الجمعة، قرارالهيئة العليا المستقلة للانتخابات فيما يتعلق بجميع أسباب رفض الترشح لكلتا القائمتين عن حزب حركة نداء تونس(شق الحمامات وشق المنستير) للانتخابات الجزئية البلدية بباردو بسبب غموض الصفة القانونية لممثل الحزب وذلك على خلاف ما انتهت اليه محكمة البداية وفق ما صرح به رئيس وحدة الإعلام والإتصال بالمحكمة الإدارية عماد الغابري.وأضاف الغابري لوكالة تونس افريقيا للانباء أن الدائرة الاستئنافية السادسة قضت بخصوص القضية عدد 2001 التي تخص القائمة الأولى بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل واقرار الحكم الابتدائي بأسانيد جديدة فيما قضت في القضية عدد 2002 التي تخص القائمة الثانية بقبول الاستئناف شكلا ورفضه أصلا.وذكّر في هذا الصدد بأن المحكمة الإدارية الابتدائية رفضت في نهاية شهر ماي المنقضي طعنين في الأصل تقدم بها ممثلو القائمتين مشيرا إلى أن المحكمة الابتدائية اعتبرت في تعليلها بخصوص التمثيلية القانونية للحزب أنه في صورة عدم الحسم بخصوصها يبقى الأصل على ما كان عليه وبالتالي فإن القائمة الأولى تتوفر فيها صفة التمثيلية القانونية.وأوضح في ذات السياق أن ممثل القائمة الثانية تولى القيام باستئناف كلا الحكمين الابتدائيين أمام الدائرة الاستئنافية في حين لم يتقدم ممثل القائمة الأولى بأي طعن.وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد رفضت ترشح قائمتين للانتخابات البلدية الجزئية بدائرة باردو عن حزب حركة نداء تونس بشقيه بسبب عدم وضوح الصفة القانونية في تمثيل الحزب وعدم ثبوت صفة الناخب في المترشحين في القائمة وجود رابطة أخوة لثلاثة مترشحين في نفس القائمة الأولى ولعدم وضوح الصفة القانونية في تمثيل الحزب بالنسبة للقائمة الثانية وفق ذات المصدر.وقد قضت الدائرة الإبتدائية بالمحكمة الإدارية، يوم 28 ماي 2019، بخصوص الطعنين المُقدمين من قبل رئيسي القائمتين المترشحتين عن حركة نداء تونس (شق الحمامات وشق المنستير)، للإنتخابات الجزئية ببلدية باردو، "بقبولهما شكلا ورفضهما أصلا".وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات قد رفض في 16 ماي 2019، ترشيح قائمتي حركة نداء تونس، واحدة عن شق الحمامات (سفيان طوبال) والثانية عن شق المنستير(حافظ قايد السبسي)،وذلك "لعدم ثبوت صفة الممثل القانوني"،وفق ما أفاد به عضو الهيئة، أنيس الجربوعي.وقد تم قبول 10 قائمات مترشحة لهذه الإنتخابات (حزبية وائتلافية ومستقلة) كما ان الهيئة ستعلن عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم الخميس 20 جوان المقبل على ان يكون الإقتراع يوم الأحد 14 جويلية 2019 .