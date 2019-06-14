مليون و454 الف مسجل جديد للانتخابات التشريعية والرئاسية أغلبهم من الإناث والشباب (فاروق بوعسكر)

Vendredi 14 Juin 2019



وات

- بلغ عدد المسجلين الجدد للإنتخابات التشريعية والرئاسية الى حد اليوم الجمعة مليونا و454 الف مسجل ، 54 منهم من الإناث وحوالي 60 بالمائة من الشباب (بين 18 و35 سنة )، وفق ما صرح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر.وأعرب بوعسكر عن الأمل في أن يتم بلوغ المليون ونصف مسجل جديد قبل انتهاء الاجال القانونية للانتخابات التشريعية يوم غد السبت، لافتا الى أن باب التسجيل للانتخابات الرئاسية سيغلق يوم 4 جويلية القادم وسيخول للأشخاص الذين سيسجلون بعد يوم 15 جوان المشاركة فقط في الاقتراع للانتخابات الرئاسية، حسب الروزنامة التى نشرتها الهيئة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.وأضاف أنه من المنتظر أن يبلغ عدد المسجلين في السجل الانتخابي حوالي 7 ملايين و200 الف تونسي وتونسية أي بما يعادل حوالي 80 بالمائة من نسبة الجسم الانتخابي، وهو ما يفوق المعايير الدولية التى اشترطت أن يضم السجل الانتخابي ثلثي الجسم الانتخابي على الأقل، واصفا النسبة المحققة في تونس "بالايجابية".وذكر بأن عدد المسجلين القدامى يبلغ 5 ملايين و750 الف مسجل وأن 199 الف مسجل منهم قاموا بتحيين التسجيل للانتخابات القادمة، مشيرا الى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستقوم بنشر القائمة الاولية للمسجلين أيام 23 و24 و25 جوان في مقرات الهيئات الفرعية والبلديات ومقرات البعثات الدبلوماسية في الخارج وبالموقع الإلكتروني للهيئة.وأبرز في ذات السياق أنه بعد نشر القائمة الأولية سيتم فتح باب الاعتراض أيام 26 و27 و28 جوان الجارى، وبعد البت في الاعتراضات من قبل الهيئة ومن قبل القضاء العدلي باعتبار أنه يمكن للمعترض التوجه الى القضاء، ستنشر الهيئة القائمة النهائية للمسجلين يوم 19 جويلية 2019 والتى سيتم اعتمادها في مكاتب الاقتراع بشكل رسمي.تجدر الاشارة الى أن الانتخابات التشريعية ستجري في الخارج أيام 4 و 5 و6 أكتوبر ، وفي داخل تونس يوم 6 أكتوبر 2019، وستجرى الانتخابات الرئاسية في الخارج أيام 15 و16 و17 نوفمبر وفي داخل تونس يوم 17 نوفمبر 2019.وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون صرح قبل انطلاق عملية التسجيل يوم 10 شهر افريل الماضى، أن حوالي 3 ملايين ونصف تونسي غير مسجلين في السجل الانتخابي.