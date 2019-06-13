ارتفاع درجات الحرارة يوم الجمعة

Jeudi 13 Juin 2019



من المتوقّع أن ترتفع درجات الحرارة الجمعة 14 جوان 2019 حيث تتراوح القصوى بين 33 و38 درجة بالمناطق الساحلية وبين 38 و43 درجة داخل البلاد وتصل محليا إلى 46 درجة بالجنوب مع ظهور الشهيلي.ضباب محلي في الصباح بالسواحل الشرقية ثم طقس مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب مع أمطار مؤقتا رعدية بالشمال والمناطق الغربية و تشمل محليا بقية الجهات آخر النهار و أثناء الليل مع تساقط البرد بأماكن محدودة.- الريح من القطاع الجنوبي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات ثم تتجه إلى القطاع الشمالي آخر النهار وتتقوى قرب السواحل الشرقية كما تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س أثناء السحب الرعدية .- البحر شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل.