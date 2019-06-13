قرارات هامة للنهوض بالقطاع الصحي بولاية سليانة

Jeudi 13 Juin 2019



باب نات

- أقر المجلس الجهوي للصحة الخاص بولاية سليانة المنعقد بمقر وزارة الصحة يوم الخميس 13 جوان 2019 جملة من القرارات الهامة للنهوض بالقطاع الصحي بالولاية :· التسريع بتجهيز قسم العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بسليانة.· تجهيز جناح العمليات بقسم أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بسليانة وتوفير الموارد البشرية.· عرض الملفات الخاصة بـمشاريع بناء أقسام جراحة العظام، التخدير والإنعاش، المجاري البولية، أمراض المعدة، قطب طب الأم والطفل، مخبري التحاليل الطبية وعلم الخلايا ووحدة العلاج الطبيعي ومخزن للأدوية، على أنظار مصالح وزارة المالية قصد إعادة تقييم كلفة المشاريع في السنة المالية 2020.- كلفة المشروع 52,3 م د بناء و تجهيزا.- تم إعداد تقرير فرز العروض وعرضه على اللجنة العليا للصفقات بتاريخ 11جوان 2019.- حاليا الشروع في مرحلة إعداد الملف المرجعي لاختيار إئتلاف تونسي – كويتي.- إنطلاق الدراسات موفّى سنة 2019 والإعلان عن طلب عروض الأشغال موفّى سنة 2020 وإنطلاق الاشغال خلال السداسي الثاني لسنة 2021.· إحداث وحدة الإستعجالي بمركز الصحة الأساسية صنف 4 بالعروسة بكلفة 800 ألف دينار: حاليا المشروع في طور إعداد رزنامة تنفيذ المشروع وإعداد كراس الشروط المرجعي لاختيار المصممين.· تطوير مركز الصحة الأساسية الحبابسة الجنوبية بالروحية من صنف 2 إلى صنف 4 .· إحداث مركز وسيط بشمال الولاية.· إرساء عيادات بعد الظهر بمركز الصحة الأساسية صنف 4 بالعروسة.· توفير 02 آلات تصفية الدم لفائدة قسم تصفية الدم بالمستشفى المحلي بمكثر.· تدعيم الجهة الصحية بسليانة بسيارات إسعاف وسيارات مصلحة وحافلة صغيرة وذلك قبل موفى 2019.· تدعيم المستشفيات المحلية بالتجهيزات الخاصة بأقسام الإستعجالي، العيادات الخارجية، وحدات التوليد والمخابر قبل موفى 2019.· تدعيم ميزانية التصرف لمدرسة علوم التمريض بسليانة بـ 10 آلاف دينار.· تدعيم الجهة بالموارد البشرية، بالمستشفيات المحلية بـكسرى، برقو، قعفور، الكريب، بورويس ومكثر ومركز الصحة الأساسية صنف 3 ببوعرادة والمركز الوسيط والمخبر الجهوي لحفظ الصحة وقاعة العمليات لقسم أمراض النساء والتوليد وقسم تصفية الدم والعيادات الخارجية ووحدة العناية المركزة بقسم القلب وقسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بسليانة.