بنزرت: تأجيل الإضراب الجهوي في قطاع الصحة المقرر يوم 20 جوان الجاري الى يوم 4 جويلية المقبل

Jeudi 13 Juin 2019



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- قرّر الطرف النقابي المسؤول عن اطباء الصحة والصيادلة وطب الاسنان والاداريين والسلك شبه الطبي والعملة بكل المؤسسات الاستشفائية بولاية بنزرت والتابع للاتحاد العام التونسي للشغل تأجيل الاضراب المبرمجبالجهة يوم 20 جوان الجاري في قطاع الصحة الى يوم 04 جويلية المقبل، وفق ما جاء في محضر جلسة اللجنة الجهوية للتصالح الملتئمة اليوم بمقر الولاية برئاسة والي الجهة، محمد قويدر، وحضور مختلف الاطراف الادارية والنقابية.وجاء في محضر الجلسة الادارة نفذت تعهداتها السابقة بشأن انتداب 20 ممرضا، و13 تقنيا، وصيدليين اثنين، و3 أطباء أسنان، دون اعتبار ما تقرّر من إضافات عقب المجلس الجهوي للصحة الملتئم بمقر وزارة الاشراف في الثالث من الشهر الجاري جوان والذي اتفق فيه على فتح مناظرة عاجلة لانتداب 5 اطباء طب عام، ولتدعيم مركز تصفية الدم والدائرة الصحية بسجنان وذلك بداية من غرة جويلية المقبل.وكما تم الاتفاق أيضا على تحديد 11 طبيبا في اطار حركة النقل، والانطلاق في اجراءات انتداب 35 اطارا شبه طبي بداية من الاسبوع المقبل، واجراءات انتداب 5 سواق بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة، وتسوية وضعية طبيب الانعاش وطبيب المخبر بمستشفى الحبيب بوقطفة حال تقديمهما لملفيهما، بالتوازي مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لتفعيل التحاق 3 اطباء في اطار حركة النقل، وفتح 29 خطة اطباء مقيمين لفائدة الجهة.وفي ما يتعلق بالتجهيزات، تمت الاشارة في محضر جلسة اللجنة إلى التعهد في المجلس الجهوي للصحة بتطوير المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة الى مؤسسة عمومية للصحة، والانطلاق في بناء قسم الاستعجالي بالمستشفى المحلي بماطر بكلفة 1.2 مليون دينار ، والشروع في تأهيل قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي ببنزرت بكلفة مليون و300 ألف دينار، وصيانة وحدة طب الاسنان بماطر بكلفة 100 الف دينار، و تهيئة قسم العيادات الخارجية بماطر بكلفة 135 الف دينار، و استكمال المشاريع المتواصلة في اقرب الاجال على غرار تهيئة وصيانة قسم التوليد ببنزرت، وقسم أمراض الاذن والانف والحنجرة ومخزن الادوية بمستشفى منزل بورقيبة.وتم التعهد كذلك باقتناء الة مفراس، وتدعيم قسم الانعاش الطبي وقاعات العمليات بمستشفى بنزرت بالتجهيزات اللازمة، واقتناء التجهيزات الخاصة بقسم امراض الاذن والانف والحنجرة وقسم جراحة العيون بمستشفى منزل بورقيبة، وتدعيم تجهيزات اقسام الاستعجالي بكل من مستشفيات ماطر وسجنان وجومين ورأس الجبل.وتم بالمناسبة أيضا، اقتراح جملة من المشاريع خلال السنة المقبلة 2020 على غرار مشروع مركز الطب الاستعجالي بمنزل بورقيبة وقاعات عمليات وبيت للاموات بمستشفى منزل بورقيبة، و انجاز دراسات خاصة بمشروع قطب الام والطفل بمركز التوليد ببنزرت، وتهيئة وتوسيع قسم الاستعجالي بمستشفييي راس الجبل وسجنان، واقتناء آلة تصوير بالاشعة بمستشفى ماطر وعدد من سيارات الاسعاف وسيارات إدارية حسب الامكانيات.يشار إلى أن جلسة اللجنة الجهوية للتصالح حضرها الى جانب والي بنزرت، محمد قويدر، كل من المعتمد الاول للولاية، عادل المبروك، ولطيفة الهمامي الحكيري وملوكة مراد عن تفقدية الشغل ببنزرت، وممثل مصالح وزارة الصحة، حسين الغزي، مصالح الادارة الجهوية للصحة بقيادة المدير الجهوي، جمال الدين السعيداني، والكاتب العام المساعد بالمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، لطفي الشيخ، وثلة من الكتاب العامين وممثلي النقابات الاساسية عن اطباء الصحة والصيادلة وطب الاسنان والاداريين والسلك شبه الطبي والعملة بالمؤسسات الاستشفائية بولاية بنزرت.