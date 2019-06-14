صفاقس: الدورة 53 لمعرض صفاقس الدولي من 18 جوان الجاري الى 2 جويلية القادم وسط غياب كلي لعارضين من الخارج

Vendredi 14 Juin 2019



وات

- تنطلق الدورة 53 لمعرض صفاقس الدولي يوم 18 جوان الجاري لتتواصل الى غاية يوم 2 جويلية القادم بمشاركة نحو 267 عارضا من تونس مقابل غياب كلي للعارضين الدوليين، وفق ما جاء في ندوة صحفية انعقدت، اليوم الخميس، بفضاء معرض صفاقس الدولي وخصصت لتسليط الضوء على هذه التظاهرة.ومع محافظة هذه التظاهرة الاقتصادية على بعدها التسويقي والترفيهي من خلال الحرص على تنوع المعروضات وثرائها، حرصت لجنة التنظيم أيضا على ان يكون برنامج الدورة ثريا ومتنوعا مع اعتمادها عنصر التجديد من قبيل إحداث جائزة أحسن عمل صحفي، وبعث "متحف الخبز" الذي يشمل طريقة الحرث، والتسميد، والزرع، والحصاد، والكيل، والرحي، والطهي، اعتمادا على وسائل تقليدية، إضافة إلى تكريم اكبر وأقدم خباز في الجهة وعدد من الوجوه الرياضية والفنية وصفوة التلاميذ والطلبة.كما حرصت لجنة التنظيم على تنظيم ندوة دولية حول "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني" من المنتظر أن يشرف عليها الوزير المكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، شكري بن حسن، ويؤثثها أكاديميون من تونس وممثلون عن سفارات من دول شقيقة وصديقة.من ناحية أخرى، وفي إطار انفتاحها على مكونات المجتمع المدني وعلى محيطها الاقتصادي والاجتماعي، تنظم جمعية معرض صفاقس الدولي خلال هذه الدورة، بالتنسيق مع جمعية أفق لدعم المشاريع والمؤسسات النسائية، صالون المنتجات والمشاريع النسائية بالمناطق الريفية، وذلك من اجل إيجاد فرص جدية للتعريف بمشاريع المرأة في الوسط الريفي، وخلق فرص تشغيل جديدة وتطوير إنتاج المرأة الريفية وترويجه.وقد أثار عدد من المتدخلين من ممثلي وسائل الإعلام مسألة غياب البعد الدولي والعمق في معرض صفاقس الدولي، سيما وانه يبلغ دورته الـ53، والاقتصار في المقابل على التكريمات، داعين الهيئة المديرة إلى تجاوز التشريفات والتركيز على الأساسيات استعدادا للدورة القادمة من هذا المعرض.وفي رده على هذه التدخلات، أكد رئيس جمعية معرض صفاقس الدولي، عبد اللطيف الزياني، حرص الجمعية على إطلاق كلمة "دولي" على هذه التظاهرة الاقتصادية في انتظار تغيير الأوضاع نحو الأفضل واسترجاع البعد الدولي للمعرض بصفة فعلية. وقال إن "حرص لجنة التنظيم على "الموعد الدبلوماسي"، الذي دأبت على تنظيمه خلال معرض صفاقس الدولي، يومي 26 و27 الجاري، يدل على حرص جمعية معرض صفاقس الدولي على اطلاع سفراء البلدان الشقيقة والصديقة بشكل مباشر على ما بلغته المؤسسات والشركات بالجهة من تطور، ومنحهم فرصة للتعرف على مقومات موروث صفاقس ونجاعة المعرض من خلال تنظيم زيارات ميدانية لبعض المؤسسات الصناعية بالجهة".