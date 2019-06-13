عياض اللومي للنهضة: فيقوا من الغباء متاعكم... تحالفكم مع يوسف الشاهد سيغرقكم

Jeudi 13 Juin 2019
باب نات - وصف الناشط السياسي عياض اللومي الخميس 13 جوان رئيس الحكومة يوسف الشاهد بمتزعم الثورة المضادة في تونس، مشيرا الى أنه ينتمي الى مدرسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حسب تعبيره.
واستغرب عياض اللومي في حوار على راديو ماد ما وصفه ب " غباء حركة النهضة" التي مازالت تدعم يوسف الشاهد وتسعى الى التحالف معه"، مضيفا " يوسف الشاهد بن علي جديدّ.
وتوجه عياض اللومي الى قيادات النهضة بالقول " فيقوا من الغباء متاعكم... تحالفكم مع يوسف الشاهد سيغرقكم".
واستغرب عياض اللومي في حوار على راديو ماد ما وصفه ب " غباء حركة النهضة" التي مازالت تدعم يوسف الشاهد وتسعى الى التحالف معه"، مضيفا " يوسف الشاهد بن علي جديدّ.
وتوجه عياض اللومي الى قيادات النهضة بالقول " فيقوا من الغباء متاعكم... تحالفكم مع يوسف الشاهد سيغرقكم".
En continu
- Hier 23:07 جلسة عمل بين وزارتي الداخلية والفلاحة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:06
|19:41
|16:11
|12:26
|04:59
|03:03
|
24°
|24°
|% 73
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|24°-23
|39°-23
|29°-22
|31°-23
|31°-23
Follow @babnet_Tunisie
( 89 364) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 74 543) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 69 583) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 269) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 54 073) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 51 793) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 47 318) سرقة
( 43 835) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 42 669) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 36 452) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 768) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 35 306) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 34 918) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 489) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 33 978) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 605) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 33 042) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 581) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 31 577) هزيمة نكراء لبن عكاشة في البلديات
( 31 498) ابراهيم القصاص ينفي تعرضه لاعتداء
Par:oceanus ( )
Sur: Swagg man بعد رفض رفع تحجير السفر عنه: اعتقلوني قبل أن ارتكب ما لا يمكن اصلاحه!