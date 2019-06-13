عياض اللومي للنهضة: فيقوا من الغباء متاعكم... تحالفكم مع يوسف الشاهد سيغرقكم

Jeudi 13 Juin 2019



باب نات

- وصف الناشط السياسي عياض اللومي الخميس 13 جوان رئيس الحكومة يوسف الشاهد بمتزعم الثورة المضادة في تونس، مشيرا الى أنه ينتمي الى مدرسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حسب تعبيره.واستغرب عياض اللومي في حوار على راديو ماد ما وصفه ب " غباء حركة النهضة" التي مازالت تدعم يوسف الشاهد وتسعى الى التحالف معه"، مضيفا " يوسف الشاهد بن علي جديدّ.وتوجه عياض اللومي الى قيادات النهضة بالقول " فيقوا من الغباء متاعكم... تحالفكم مع يوسف الشاهد سيغرقكم".