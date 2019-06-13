Jeudi 13 Juin 2019



باب نات

- تم رفع الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء .وجاء ذلك لعدم توفر النصاب اثر العودة للجلسة بعد أن كان رئيس كتلة الائتلاف الوطني مصطفى بن أحمد طلب 5 دقائق للتشاور اثر عدم تحصل عنوان مشروع القانون على109 أصوات لاعتماده، ما يعني اسقاط عنوان مشروع القانون الذي لم يتحصل الا على 103 من الاصوات مع 9 أصوات ضد وصوت واحد محتفظ.يشار إلى أن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يمكن جهة المبادرة من تنقيح القانون وإعادة عرضه على التصويت.وسيتم جدولة جلسة عامة في وقت لاحق وبحسب عدد من التواب سيكون يوم الثلاثاء القادم