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وزارة الصحة تتخذ جملة من الاجراءات للنهوض بالقطاع الصحي في ولاية سليانة

Jeudi 13 Juin 2019

Jeudi 13 Juin 2019
وات - أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، عن اتخاذ جملة من القرارات للنهوض بالقطاع الصحي في ولاية سليانة تشمل أساسا تجهيز قسم العيادات الخارجية وجناح العمليات بقسم أمراض النساء و التوليد بالمستشفى الجهوي بسليانة.

وأفادت في بلاغ لها عقب انعقاد المجلس للصحة الخاص بولاية سليانة اليوم بمقر الوزارة، أنه سيتم إحداث وحدة الاستعجالي بمركز الصحة الأساسية صنف 4 بالعروسة بكلفة 800 ألف دينار، مشيرة، الى أن المشروع حاليا في طور اعداد كراس الشروط.


وسيتم تطوير مركز الصحة الأساسية بمنطقة الحبابسة الجنوبية بالروحية من صنف 2 الى 4 و إحداث مركز وسيط بشمال الجهة، فضلا عن إرساء عيادات بعد الظهر بمركز الصحة الأساسية صنف 4 بالعروسة.
وتقرر توفير آلتي تصفية الدم لفائدة قسم تصفية الدم بالمستشفى المحلي بمكثر، حسب نفس المصدر الذي أكد أنه سيتم تدعيم الجهة الصحية بسليانة بسيارات إسعاف و سيارات ادارية وحافلة صغيرة وذلك قبل موفى 2019.
وأكد البلاغ، أنه سيتم دعم المستشفيات المحلية بالجهة بالتجهيزات الخاصة بأقسام الاستعجالي وبالعيادات الخارجية وبوحدات التوليد والمخابر و وحدات طب الأسنان قبل موفى 2019.
وستقوم وزارة الصحة دعم المستشفيات المحلية بـكسرى و برقو و قعفورو الكريب و بورويس و مكثر ومركز الصحة الأساسية صنف 3 ببوعرادة والمركز الوسيط ومختلف المؤسسات الصحية العمومية بالجهة بالموارد البشرية، وفق ما قرره المجلس الجهوي للصحة الذي اشرفت عليه وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ وحضره مسؤولو الوزارة.

  
  
     
  
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