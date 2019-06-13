وزارة الصحة تتخذ جملة من الاجراءات للنهوض بالقطاع الصحي في ولاية سليانة

Jeudi 13 Juin 2019
وات - أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، عن اتخاذ جملة من القرارات للنهوض بالقطاع الصحي في ولاية سليانة تشمل أساسا تجهيز قسم العيادات الخارجية وجناح العمليات بقسم أمراض النساء و التوليد بالمستشفى الجهوي بسليانة.
وأفادت في بلاغ لها عقب انعقاد المجلس للصحة الخاص بولاية سليانة اليوم بمقر الوزارة، أنه سيتم إحداث وحدة الاستعجالي بمركز الصحة الأساسية صنف 4 بالعروسة بكلفة 800 ألف دينار، مشيرة، الى أن المشروع حاليا في طور اعداد كراس الشروط.
وسيتم تطوير مركز الصحة الأساسية بمنطقة الحبابسة الجنوبية بالروحية من صنف 2 الى 4 و إحداث مركز وسيط بشمال الجهة، فضلا عن إرساء عيادات بعد الظهر بمركز الصحة الأساسية صنف 4 بالعروسة.
وتقرر توفير آلتي تصفية الدم لفائدة قسم تصفية الدم بالمستشفى المحلي بمكثر، حسب نفس المصدر الذي أكد أنه سيتم تدعيم الجهة الصحية بسليانة بسيارات إسعاف و سيارات ادارية وحافلة صغيرة وذلك قبل موفى 2019.
وأكد البلاغ، أنه سيتم دعم المستشفيات المحلية بالجهة بالتجهيزات الخاصة بأقسام الاستعجالي وبالعيادات الخارجية وبوحدات التوليد والمخابر و وحدات طب الأسنان قبل موفى 2019.
وستقوم وزارة الصحة دعم المستشفيات المحلية بـكسرى و برقو و قعفورو الكريب و بورويس و مكثر ومركز الصحة الأساسية صنف 3 ببوعرادة والمركز الوسيط ومختلف المؤسسات الصحية العمومية بالجهة بالموارد البشرية، وفق ما قرره المجلس الجهوي للصحة الذي اشرفت عليه وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ وحضره مسؤولو الوزارة.
وأفادت في بلاغ لها عقب انعقاد المجلس للصحة الخاص بولاية سليانة اليوم بمقر الوزارة، أنه سيتم إحداث وحدة الاستعجالي بمركز الصحة الأساسية صنف 4 بالعروسة بكلفة 800 ألف دينار، مشيرة، الى أن المشروع حاليا في طور اعداد كراس الشروط.
وسيتم تطوير مركز الصحة الأساسية بمنطقة الحبابسة الجنوبية بالروحية من صنف 2 الى 4 و إحداث مركز وسيط بشمال الجهة، فضلا عن إرساء عيادات بعد الظهر بمركز الصحة الأساسية صنف 4 بالعروسة.
وتقرر توفير آلتي تصفية الدم لفائدة قسم تصفية الدم بالمستشفى المحلي بمكثر، حسب نفس المصدر الذي أكد أنه سيتم تدعيم الجهة الصحية بسليانة بسيارات إسعاف و سيارات ادارية وحافلة صغيرة وذلك قبل موفى 2019.
وأكد البلاغ، أنه سيتم دعم المستشفيات المحلية بالجهة بالتجهيزات الخاصة بأقسام الاستعجالي وبالعيادات الخارجية وبوحدات التوليد والمخابر و وحدات طب الأسنان قبل موفى 2019.
وستقوم وزارة الصحة دعم المستشفيات المحلية بـكسرى و برقو و قعفورو الكريب و بورويس و مكثر ومركز الصحة الأساسية صنف 3 ببوعرادة والمركز الوسيط ومختلف المؤسسات الصحية العمومية بالجهة بالموارد البشرية، وفق ما قرره المجلس الجهوي للصحة الذي اشرفت عليه وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ وحضره مسؤولو الوزارة.
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Par:ajanoub (France )
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