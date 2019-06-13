البرلمان: تركيبة الكتل بتاريخ 13 جوان 2019

Jeudi 13 Juin 2019



باب نات

- أعلن عبد الفتاح مورو النائب الاول لرئيس مجلس نواب الشعب في بداية الجلسة العامة اليوم الخميس 13 جوان 2019 عن معاينة المكتب في اجتماعه أمس الاربعاء لاستقالة تسعة نواب من كتلة الجبهة الشعبية وهم على التوالي السادة زياد لخضر ، ومنجي الرحوي ،ونزار عمامي، وأيمن علوي، وفتحي الشامخي، وهيكل بلقاسم، ومراد الحمايدي، وشفيق عيادي، وعبد المؤمن بلعانس.ويترتّب عن هذه الاستقالة فقدان كتلة الجبهة الشعبية لوجودها القانوني، بعد نزول عدد اعضائها تحت 7 اعضاء حسب مقتضيات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.* كتلة حركة النهضة : 68* كتلة الائتلاف الوطني : 44* كتلة حركة نداء تونس : 37* كتلة الحرة لحركة مشروع تونس : 15* الكتلة الديمقراطية : 12* كتلة الولاء للوطن : 10* غير المنتمين إلى كتل : 31