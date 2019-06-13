أوباما يستقبل الشاب محمد غراد

Jeudi 13 Juin 2019



باب نات





- استقبل الرئيس الأمريكي الاسبق باراك اوباما القيادي النهضاوي الشاب محمد غراد و الذي عمل مستشارا في الاعلامية و الاتصال للحملة الانتخابية لرئيس الوزراء الكندي الحالي و ساهم في وضع قانون في كندا ضد الاسلاموفوبيا .يذكر أن محمد غراد كان ضيفا في برنامج حكايات تونسية في قناة الحوار التونسي كمثال لتجربة شاب ناجح .