أوباما يستقبل الشاب محمد غراد

Jeudi 13 Juin 2019
باب نات - استقبل الرئيس الأمريكي الاسبق باراك اوباما القيادي النهضاوي الشاب محمد غراد و الذي عمل مستشارا في الاعلامية و الاتصال للحملة الانتخابية لرئيس الوزراء الكندي الحالي و ساهم في وضع قانون في كندا ضد الاسلاموفوبيا .
يذكر أن محمد غراد كان ضيفا في برنامج حكايات تونسية في قناة الحوار التونسي كمثال لتجربة شاب ناجح .
يذكر أن محمد غراد كان ضيفا في برنامج حكايات تونسية في قناة الحوار التونسي كمثال لتجربة شاب ناجح .
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Par:essoltan (France )
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