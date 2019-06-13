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أوباما يستقبل الشاب محمد غراد

Jeudi 13 Juin 2019

Jeudi 13 Juin 2019
باب نات - استقبل الرئيس الأمريكي الاسبق باراك اوباما القيادي النهضاوي الشاب محمد غراد و الذي عمل مستشارا في الاعلامية و الاتصال للحملة الانتخابية لرئيس الوزراء الكندي الحالي و ساهم في وضع قانون في كندا ضد الاسلاموفوبيا .
يذكر أن محمد غراد كان ضيفا في برنامج حكايات تونسية في قناة الحوار التونسي كمثال لتجربة شاب ناجح .




  
  
     
  
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