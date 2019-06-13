المحطة الجديدة ببرج العامري/ المرناقية ستساهم في الحد من الانقطاعات المتكررة التي تسببها ذروة الاستهلاك الصيفي للكهرباء

Jeudi 13 Juin 2019



باب نات

- أعطى رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم اشارة انطلاق عمل محطة توليد الكهرباء بالتوربينات الغازية ببرج العامري/ المرناقية.وأكد رئيس الحكومة قي تصريح صحفي عقب هذه المناسبة على ان الحكومة انطلقت في العمل على تأمين الأمن الطاقي في تونس منذ سنتين، مبينا ان من ضمن هذه المشاريع مشروع محطة توليد الكهرباء ببرج العامري / المرناقية بكلفة 660 مليون دينار وبطاقة انتاج ب 624 ميغاوات وهو ما يعادل تقريبا 11 بالمائة من الطاقة الموجودة حاليا والتي من المنتظر ان توفرها هذه المحطة مما سيساهم في الترفيع من الانتاج الوطني للطاقة الكهربائية والحد من الانقطاعات المتكررة التي تسببها ذروة الاستهلاك الصيفي للكهرباء.وأفاد رئيس الحكومة أن الأسبوع القادم سيشهد كذلك انطلاق العمل بمحطة رادس بكلفة تقدر ب 815 مليون دينار وبطاقة انتاج 457 ميغاوات، مضيفا ان هناك مشاريع أخرى للطاقات المتجددة والتي ستنطلق حيز الانتاج والاستغلال من هنا الى آخر السنة القادمة بما يساهم في ضمان الأمن الطاقي، وهناك كذلك مشاريع كبرى مثل مشروع نوارة والذي سينطلق في مرحلة اولى في شهر جويلية والمرحلة الثانية في شهر أكتوبر وغيرها من المشاريع المهمة التي ستمكن من تحقيق الامن الطاقي في تونس.ووّجه رئيس الحكومة تحية للكفاءات التونسية خاصة منها كفاءات الشركة التونسية للكهرباء والغاز التي تمكنت في وقت قياسي لم يتجاوز السنة من انجاز هذه المحطة ودخولها حيز الاستغلال، كما أكد في خاتمة تصريحه على أهمية توفر العزيمة والارادة والعمل المشترك من اجل انجاز المشاريع الهامة والكبرى، مذكّرا في هذا السياق بأهمية الحوار الوطني حول الطاقة والذي تم خلاله تشخيص مشاكل القطاع واعطاء الحلول التي تمت بلورتها واقرارها في مجلس وزاري يوم الجمعة الفارط.