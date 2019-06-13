Radio Babnet Tunisie On Air: Med Abdelwahab - Bafakker Filli Nassini  

الجهيناوي: لم نتلق دعوة لحضور مؤتمر المنامة

Jeudi 13 Juin 2019

Jeudi 13 Juin 2019
الأناضول -تونس/ عادل الثابتي - قال وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، اليوم الخميس، ان بلاده ليست مدعوة لحضور مؤتمر المنامة الاقتصادي المقرر عقده نهاية الشهر الجاري.

واضاف الجهيناوي في مؤتمر صحفي اليوم بقصر قرطاج ردا على سؤال لمراسل "الاناضول"، ان موضوع المشاركة من عدمه غير مطروح ولم نتلق دعوة.


وتابع "اذا كان الهدف مساعدة الشعب الفلسطيني للخروج من الازمة الاقتصادية لديه فتونس ترحب بذلك أما إذا كان الهدف شيئا اخر له طابع سياسي فالموضوع غير مطروح على تونس".

وبجانب الولايات المتحدة والبحرين، أعلنت كل من السعودية والإمارات والأمم المتحدة اعتزامها المشاركة في ورشة المنامة.

بينما انضم كل من العراق ولبنان إلى فلسطين في رفض المشاركة في الفعالية.

في حين أعلن مسؤول بالبيت الأبيض أن كل من مصر والأردن والمغرب أبلغتهم بمشاركتها في الورشة، وفق ما نقل عنه إعلام أمريكي، في الوقت الذي لم تعلن فيه أي من الدول الثلاث رسمياً عن مشاركتها حتى اليوم الخميس.

  
  
     
  
cadre-526b55e82da8231ce6b732336e517832-2019-06-13 12:43:48






0 de 0 commentaires pour l'article 183851



En continu

الخميس 13 جوان 2019 | 9 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:06 19:41 16:11 12:26 04:59 03:03
27°
 32° % 61 :الرطــوبة
تونــس 24°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
32°-2439°-2329°-2231°-2331°-23
  • Avoirs en devises
    13140,9

  • (12 juin)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,34000 DT        1$ =2,95322 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 juin)   559,4 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1560428012|183851 1133|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires