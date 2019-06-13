الجهيناوي: لم نتلق دعوة لحضور مؤتمر المنامة

Jeudi 13 Juin 2019
الأناضول -تونس/ عادل الثابتي - قال وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، اليوم الخميس، ان بلاده ليست مدعوة لحضور مؤتمر المنامة الاقتصادي المقرر عقده نهاية الشهر الجاري.
واضاف الجهيناوي في مؤتمر صحفي اليوم بقصر قرطاج ردا على سؤال لمراسل "الاناضول"، ان موضوع المشاركة من عدمه غير مطروح ولم نتلق دعوة.
وتابع "اذا كان الهدف مساعدة الشعب الفلسطيني للخروج من الازمة الاقتصادية لديه فتونس ترحب بذلك أما إذا كان الهدف شيئا اخر له طابع سياسي فالموضوع غير مطروح على تونس".
وبجانب الولايات المتحدة والبحرين، أعلنت كل من السعودية والإمارات والأمم المتحدة اعتزامها المشاركة في ورشة المنامة.
بينما انضم كل من العراق ولبنان إلى فلسطين في رفض المشاركة في الفعالية.
في حين أعلن مسؤول بالبيت الأبيض أن كل من مصر والأردن والمغرب أبلغتهم بمشاركتها في الورشة، وفق ما نقل عنه إعلام أمريكي، في الوقت الذي لم تعلن فيه أي من الدول الثلاث رسمياً عن مشاركتها حتى اليوم الخميس.
واضاف الجهيناوي في مؤتمر صحفي اليوم بقصر قرطاج ردا على سؤال لمراسل "الاناضول"، ان موضوع المشاركة من عدمه غير مطروح ولم نتلق دعوة.
وتابع "اذا كان الهدف مساعدة الشعب الفلسطيني للخروج من الازمة الاقتصادية لديه فتونس ترحب بذلك أما إذا كان الهدف شيئا اخر له طابع سياسي فالموضوع غير مطروح على تونس".
وبجانب الولايات المتحدة والبحرين، أعلنت كل من السعودية والإمارات والأمم المتحدة اعتزامها المشاركة في ورشة المنامة.
بينما انضم كل من العراق ولبنان إلى فلسطين في رفض المشاركة في الفعالية.
في حين أعلن مسؤول بالبيت الأبيض أن كل من مصر والأردن والمغرب أبلغتهم بمشاركتها في الورشة، وفق ما نقل عنه إعلام أمريكي، في الوقت الذي لم تعلن فيه أي من الدول الثلاث رسمياً عن مشاركتها حتى اليوم الخميس.
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Par:karimyousef (France )
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