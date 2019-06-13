القضاء يرفض رفع تحجير السفر على مغني الراب سواغ مان

Jeudi 13 Juin 2019



باب نات

- رفضت اليوم دائرة الاتهام المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالعاصمة رفع تحجير السفر عن معنى الراب سواغ مان (عتاب زعيبط ) الذي تعلقت به قضيتي تحيل وغسل الاموال ...و سواغ مان له اربعة جنسبات وهي تونسية امريكية وفرنسية وبرازيلية وقد آثار مؤخرا ضجة في وسائل الاعلام بسبب مظهره الغريب وتحوزه بعدة اغراض ثمينة تقدر بالمليارات ... ...وهو يحمل اسم عتاب وقد كان يعمل كوكيل شركة بالخارج...