Radio Babnet Tunisie On Air: Fadel Shaker - Aash Min Shafak  

القضاء يرفض رفع تحجير السفر على مغني الراب سواغ مان

Jeudi 13 Juin 2019

Jeudi 13 Juin 2019
باب نات - رفضت اليوم دائرة الاتهام المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالعاصمة رفع تحجير السفر عن معنى الراب سواغ مان (عتاب زعيبط ) الذي تعلقت به قضيتي تحيل وغسل الاموال ...

و سواغ مان له اربعة جنسبات وهي تونسية امريكية وفرنسية وبرازيلية وقد آثار مؤخرا ضجة في وسائل الاعلام بسبب مظهره الغريب وتحوزه بعدة اغراض ثمينة تقدر بالمليارات ... ...


وهو يحمل اسم عتاب وقد كان يعمل كوكيل شركة بالخارج...

  
  
     
  
cadre-67c38467da916b263752c9c70333b791-2019-06-13 10:49:01






0 de 0 commentaires pour l'article 183844



En continu

الخميس 13 جوان 2019 | 9 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:06 19:41 16:11 12:26 04:59 03:03
28°
 31° % 58 :الرطــوبة
تونــس 24°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
31°-2439°-2329°-2231°-2331°-23
  • Avoirs en devises
    13140,9

  • (12 juin)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,34000 DT        1$ =2,95322 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 juin)   559,4 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1560422543|183844 2186|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires