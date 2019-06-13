صراع الترشّح للانتخابات التشريعية يتسبّب في استقالة جماعية بالحزب الدستوري الحر

Jeudi 13 Juin 2019
أعلن الاربعاء 12 جوان، 11 قياديا بالحزب الدستوري الحر بجهة صفاقس عن استقالتهم من الحزب بصفة جماعية وذلك احتجاجا على ما وصفوه التهميش الممنهج والاقصاء المسلّط عليهم في اعداد قائمات الترشح للانتخابات الشريعية.
وتضم قائمة المستقيلين عضوين باللجنة المركزية للحزب و9 كتاب عامين أكّدوا على أن اعداد قائمات الترشح للانتخابات قام على أساس مصالح شخصية بحتة.
وتضم قائمة المستقيلين عضوين باللجنة المركزية للحزب و9 كتاب عامين أكّدوا على أن اعداد قائمات الترشح للانتخابات قام على أساس مصالح شخصية بحتة.
En continu
- Hier 23:07 جلسة عمل بين وزارتي الداخلية والفلاحة
- Hier 18:24 الترجي يسقط أمام بن قردان في الدوري التونسي
- Hier 17:36 رئيس الجمهورية يستقبل راشد الغنوشي
- Hier 14:45 سرقة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:06
|19:41
|16:11
|12:26
|04:59
|03:03
|
28°
|31°
|% 58
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|31°-24
|39°-23
|29°-22
|31°-23
|31°-23
Follow @babnet_Tunisie
( 88 887) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 74 507) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 69 561) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 232) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 54 058) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 50 915) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 45 698) سرقة
( 43 399) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 42 572) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 36 444) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 744) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 35 285) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 34 865) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 468) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 33 966) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 596) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 33 026) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 564) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 31 543) هزيمة نكراء لبن عكاشة في البلديات
( 31 371) سنية بالشيخ : المكي كان وزير صحة ع
Par:Observateur (United States )
Sur: جون أفريك : هذا ماقاله الشاهد لرئيس الإتحاد الإفريقي أحمد أحمد بعد توقّف نهائي رابطة الأبطال