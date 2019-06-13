صراع الترشّح للانتخابات التشريعية يتسبّب في استقالة جماعية بالحزب الدستوري الحر

Jeudi 13 Juin 2019



أعلن الاربعاء 12 جوان، 11 قياديا بالحزب الدستوري الحر بجهة صفاقس عن استقالتهم من الحزب بصفة جماعية وذلك احتجاجا على ما وصفوه التهميش الممنهج والاقصاء المسلّط عليهم في اعداد قائمات الترشح للانتخابات الشريعية.وتضم قائمة المستقيلين عضوين باللجنة المركزية للحزب و9 كتاب عامين أكّدوا على أن اعداد قائمات الترشح للانتخابات قام على أساس مصالح شخصية بحتة.