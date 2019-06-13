Radio Babnet Tunisie On Air: Fadel Shaker - Aash Min Shafak  

صراع الترشّح للانتخابات التشريعية يتسبّب في استقالة جماعية بالحزب الدستوري الحر

Jeudi 13 Juin 2019

Jeudi 13 Juin 2019
أعلن الاربعاء 12 جوان، 11 قياديا بالحزب الدستوري الحر بجهة صفاقس عن استقالتهم من الحزب بصفة جماعية وذلك احتجاجا على ما وصفوه التهميش الممنهج والاقصاء المسلّط عليهم في اعداد قائمات الترشح للانتخابات الشريعية.

وتضم قائمة المستقيلين عضوين باللجنة المركزية للحزب و9 كتاب عامين أكّدوا على أن اعداد قائمات الترشح للانتخابات قام على أساس مصالح شخصية بحتة.






  
  
     
  
cadre-b016c8f4b8d206557627939fa094501c-2019-06-13 10:13:57






0 de 0 commentaires pour l'article 183840



En continu

الخميس 13 جوان 2019 | 9 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:06 19:41 16:11 12:26 04:59 03:03
28°
 31° % 58 :الرطــوبة
تونــس 24°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
31°-2439°-2329°-2231°-2331°-23
  • Avoirs en devises
    13140,9

  • (12 juin)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,34000 DT        1$ =2,95322 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 juin)   559,4 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1560422557|183840 3006|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires