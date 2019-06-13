ÈíÇä ÇáÇÌÊãÇÚ ÇáæÒÇÑí ááãÈÇÏÑÉ ÇáËáÇËíÉ Íæá ÏÚã ÇáÊÓæíÉ ÇáÓíÇÓíÉ Ýí áíÈíÇ

Jeudi 13 Juin 2019
ÈÇÈ äÇÊ - ÊÌÓíÏÇ ááãÈÇÏÑÉ ÇáÑÆÇÓíÉ ÇáËáÇËíÉ ááÍáø Ýí áíÈíÇ Èíä ÊæäÓ æÇáÌÒÇÆÑ æãÕÑ æÇáãäÈËÞÉ Úä "ÅÚáÇä ÊæäÓ áÏÚã ÇáÊÓæíÉ ÇáÓíÇÓíÉ ÇáÔÇãáÉ Ýí áíÈíÇ" Ýí 20 ÝíÝÑí 2017¡ æÊÃßíÏÇ áÏæÑåÇ ÇáãÍæÑí¡ ÇÓÊÖÇÝÊ ÊæäÓ íæã ÇáÇÑÈÚÇÁ 12 ÌæÇä/íæäíæ 2019¡ ÇáÇÌÊãÇÚ ÇáÓÇÈÚ áåÐå ÇáÂáíÉ ÇáÐí Öãø ÃÕÍÇÈ ÇáãÚÇáí ÇáÓíÏ ÎãíøÓ ÇáÌåíäÇæí¡ æÒíÑ ÇáÔÄæä ÇáÎÇÑÌíÉ ááÌãåæÑíÉ ÇáÊæäÓíÉ¡ æÇáÓíÏ ÕÈÑí ÈæÞÏæã¡ æÒíÑ ÇáÔÄæä ÇáÎÇÑÌíÉ ááÌãåæÑíÉ ÇáÌÒÇÆÑíÉ ÇáÏíãÞÑÇØíÉ ÇáÔÚÈíÉ æÇáÓíÏ ÓÇãÍ ÔßÑí¡ æÒíÑ ÎÇÑÌíÉ ÌãåæÑíÉ ãÕÑ ÇáÚÑÈíÉ¡ áÈÍË ãÓÊÌÏøÇÊ ÇáÇæÖÇÚ Ýí áíÈíÇ æÓÈá æÞÝ ÇáÇÞÊÊÇá æÇÓÊÆäÇÝ ÇáÚãáíÉ ÇáÓíÇÓíÉ Èíä ãÎÊáÝ ÇáÇØÑÇÝ ÇááíÈíÉ ÈÑÚÇíÉ ÇáÇãã ÇáãÊÍÏÉ.
1. ÃÚÑÈ ÇáæÒÑÇÁ Úä ÞáÞåã æÇäÔÛÇáåã ÇáÈÇáÛíä ãä ÇáæÖÚ ÇáÍÇáí Ýí áíÈíÇ¡ ßãÇ ÊÈÇÍËæÇ Íæá ÇáÌåæÏ ÇáãÔÊÑßÉ æÇáÊßÇãáíÉ Ýí ÅØÇÑ ÇáãÈÇÏÑÉ ÇáËáÇËíÉ¡ æÃßÏæÇ ÇáÊÒÇãåã ÈÇáÚãá ÓæíÇ ãä ÃÌá ÊÞÑíÈ æÌåÇÊ ÇáäÙÑ Èíä ÇáÇØÑÇÝ ÇááíÈíÉ æÅÞäÇÚåÇ ÈæÞÝ ÝæÑí ÛíÑ ãÔÑæØ áÅØáÇÞ ÇáäÇÑ. ææÌøåæÇ äÏÇÁ áåÐå ÇáÃØÑÇÝ áÊÌäíÈ ÇáÔÚÈ ÇááíÈí ÇáÔÞíÞ ãÒíÏÇ ãä ÇáãÚÇäÇÉ æãÑÇÚÇÉ ááãÕáÍÉ ÇáæØäíÉ ÇáÚáíÇ ááíÈíÇ¡ ãØÇáÈíä ÅíÇåÇ ÈÅÈÏÇÁ ÇáãÑæäÉ ÇááÇÒãÉ ææÞÝ ÇáÊÕÚíÏ æÇáÚæÏÉ ááãÓÇÑ ÇáÓíÇÓí Ýí ÅØÇÑ ÍæÇÑ áíÈí -áíÈí ÔÇãá.
2. ÃßÏ ÇáæÒÑÇÁ Úáì Ãäå áÇ Íáø ÚÓßÑíÇ ááÇÒãÉ ÇááíÈíÉ ãÔÏÏíä Úáì ÃåãíÉ ÇáÍÝÇÙ Úáì ÇáãÓÇÑ ÇáÓíÇÓí æÏÚãå ßÓÈíá æÍíÏ áÍá ÇáÇÒãÉ ÇááíÈíÉ ÊÍÊ ÑÚÇíÉ ÇáÇãã ÇáãÊÍÏÉ æãä ÎáÇá ÈÚËÊåÇ Åáì áíÈíÇ¡ æÐáß æÝÞÇ áÃÍßÇã ÇáÇÊÝÇÞ ÇáÓíÇÓí ÇááíÈí¡ æÊäÝíÐÇ áßÇÝÉ ÚäÇÕÑ ÎØÉ ÇáÇãã ÇáãÊÍÏÉ ÇáÊí ÇÚÊãÏåÇ ãÌáÓ ÇáÇãä Ýí 10 ÃßÊæÈÑ 2017.
3. ÌÏøÏ ÇáæÒÑÇÁ ÑÝÖåã ÇáÊÇã áÃí ÊÏÎøá ÎÇÑÌí Ýí ÇáÔÄæä ÇáÏÇÎáíÉ ááíÈíÇ æÏæÑå Ýí ãÒíÏ ÊÃÒíã ÇáÇæÖÇÚ Ýí åÐÇ ÇáÈáÏ¡ ßãÇ ÃÚÑÈæÇ Úä ÅÏÇäÊåã áÇÓÊãÑÇÑ ÊÏÝÞ ÇáÓáÇÍ Åáì áíÈíÇ ãä ÃØÑÇÝ ÅÞáíãíÉ æÛíÑåÇ Ýí ãÎÇáÝÉ ÕÑíÍÉ áÞÑÇÑÇÊ ãÌáÓ ÇáÇãä ÐÇÊ ÇáÕáÉ¡ ããÇ íÔßøá ÚÇãá ÊÃÌíÌ ááÕÑÇÚ æÊÚãíÞ ãÚÇäÇÉ ÇáÔÚÈ ÇááíÈí¡ ãØÇáÈíä ÅíÇå ÈÊÍãøá ãÓÄæáíÇÊå ÊÌÇå ÇáÇäÊåÇßÇÊ ÇáãæËÞÉ áÞÑÇÑÇÊ ÍÙÑ ÊÕÏíÑ ÇáÓáÇÍ Åáì áíÈíÇ.
4. ÔÏøÏ ÇáæÒÑÇÁ Úáì ÃåãíÉ ãæÇÕáÉ ÇáÊäÓíÞ æÇáÊÚÇæä Èíä ÇáÏæá ÇáËáÇË Ýí ÅØÇÑ ãßÇÝÍÉ ÇáÇÑåÇÈ æÊÌÝíÝ ãäÇÈÚå¡ æÏÚãåã áßÇÝÉ ÇáÌåæÏ ÇáæØäíÉ ÇááíÈíÉ áãßÇÝÍÉ åÐå ÇáÂÝÉ¡ æÝí åÐÇ ÇáÕÏÏ ÃÚÑÈæÇ Úä ÞáÞåã ÇáÈÇáÛ ãä ÊÏÝÞ ÇáãÞÇÊáíä ÇáÇÑåÇÈííä ÇáÇÌÇäÈ Åáì áíÈíÇ¡ æÞíÇã ÈÚÖ ÇáÚäÇÕÑ æÇáßíÇäÇÊ ÇáãÏÑÌÉ Úáì ÞæÇÆã ÇáÚÞæÈÇÊ ÇáÃããíÉ ÈÇÓÊÛáÇá ÇáÙÑæÝ ÇáÑÇåäÉ áÒÚÒÚÉ ÇáÇÓÊÞÑÇÑ æÊåÏíÏ ÇáÃãä æÇáÇÓÊÞÑÇÑ Ýí áíÈíÇ æÏæá ÇáÌæÇÑ.
5. ÃßøÏ ÇáæÒÑÇÁ ÊãÓßåã ÈæÍÏÉ æÓíÇÏÉ áíÈíÇ æÓáÇãÊåÇ ÇáÅÞáíãíÉ æÚáì ÖÑæÑÉ ÊæÍíÏ ÌãíÚ ÇáãÄÓÓÇÊ ÇáæØäíÉ ÇááíÈíÉ æÊÃåíáåÇ ááÞíÇã ÈãÓÄæáíÊåÇ ÇáßÇãáÉ Ýí ÇáÊÚÈíÑ Úä ÇáÇÑÇÏÉ ÇáÔÚÈíÉ æÊãËíá ßÇÝÉ ãßæäÇÊ ÇáÔÚÈ ÇááíÈí æÊÃÏíÉ æÇÌÈÇÊåÇ ÇáæØäíÉ ÈãÇ íÍÝÙ ãÞÏøÑÇÊå æãÕÇáÍå.
6. ÌÏøÏ ÇáæÒÑÇÁ ÍÑÕåã Úáì ãæÇÕáÉ ÇáÊÚÇæä æãÒíÏ ÅÍßÇã ÇáÊäÓíÞ ÇáÓíÇÓí æÇáÃãäí ãä ÃÌá ãÓÇÚÏÉ ÇáÇÔÞÇÁ ÇááíÈííä Úáì ÇáÊæÕá Ýí ÃÞÑÈ æÞÊ ããßä áÍá ÓíÇÓí íäåí ÇáÇÒãÉ æíÚíÏ ÇáÃãá ááÔÚÈ ÇááíÈí áíäÚã ÈÍíÇÉ ßÑíãÉ æÂãäÉ. æÝí åÐÇ ÇáÇØÇÑ¡ ÇÊÝÞ ÇáæÒÑÇÁ Úáì ÇáÞíÇã ÈãÓÇÚ ãÔÊÑßÉ áÏì ÇáÃØÑÇÝ ÇááíÈíÉ æáÏì ÇáÃãíä ÇáÚÇã ááÃãã ÇáãÊÍÏÉ æãÌáÓ ÇáÃãä áÇÊÎÇÐ ÇáÊÏÇÈíÑ ÇááÇÒãÉ áæÞÝ ÝæÑí ÛíÑ ãÔÑæØ áÅØáÇÞ ÇáäÇÑ æÇáãÓÇÚÏÉ Úáì ÇÓÊÆäÇÝ ÇáãÓÇÑ ÇáÓíÇÓí.
7. ÑÍÈ ÇáæÒÑÇÁ ÈãÎÊáÝ ÇáãÓÇÚí æÇáÌåæÏ ÇáÇÞáíãíÉ ÇáãÈÐæáÉ ãä ÃÌá ÇÓÊÆäÇÝ ÇáÚãáíÉ ÇáÓíÇÓíÉ Ýí áíÈíÇ ÈÑÚÇíÉ ÇáÃãã ÇáãÊÍÏÉ æÂÎÑåÇ ÞãøÉ ÊÑæíßÇ ÇáÇÊÍÇÏ ÇáÇÝÑíÞí Íæá áíÈíÇ ÇáÊí ÚÞÏÊ ÈÇáÞÇåÑÉ íæã 23 ÃÝÑíá 2019¡ ãÄßÏíä Úáì ÃåãíÉ ÇáãáßíÉ ÇáæØäíÉ ááÍá ÇáÓíÇÓí Ýí áíÈíÇ .
8. ÅÊÝÞ ÇáæÒÑÇÁ Úáì ÚÞÏ ÇáÇÌÊãÇÚ ÇáÞÇÏã Ýí ÇáÌÒÇÆÑ Ýí ãæÚÏ íÊã ÊÍÏíÏå ÈÇáÊÔÇæÑ ÝíãÇ Èíäåã.
1. ÃÚÑÈ ÇáæÒÑÇÁ Úä ÞáÞåã æÇäÔÛÇáåã ÇáÈÇáÛíä ãä ÇáæÖÚ ÇáÍÇáí Ýí áíÈíÇ¡ ßãÇ ÊÈÇÍËæÇ Íæá ÇáÌåæÏ ÇáãÔÊÑßÉ æÇáÊßÇãáíÉ Ýí ÅØÇÑ ÇáãÈÇÏÑÉ ÇáËáÇËíÉ¡ æÃßÏæÇ ÇáÊÒÇãåã ÈÇáÚãá ÓæíÇ ãä ÃÌá ÊÞÑíÈ æÌåÇÊ ÇáäÙÑ Èíä ÇáÇØÑÇÝ ÇááíÈíÉ æÅÞäÇÚåÇ ÈæÞÝ ÝæÑí ÛíÑ ãÔÑæØ áÅØáÇÞ ÇáäÇÑ. ææÌøåæÇ äÏÇÁ áåÐå ÇáÃØÑÇÝ áÊÌäíÈ ÇáÔÚÈ ÇááíÈí ÇáÔÞíÞ ãÒíÏÇ ãä ÇáãÚÇäÇÉ æãÑÇÚÇÉ ááãÕáÍÉ ÇáæØäíÉ ÇáÚáíÇ ááíÈíÇ¡ ãØÇáÈíä ÅíÇåÇ ÈÅÈÏÇÁ ÇáãÑæäÉ ÇááÇÒãÉ ææÞÝ ÇáÊÕÚíÏ æÇáÚæÏÉ ááãÓÇÑ ÇáÓíÇÓí Ýí ÅØÇÑ ÍæÇÑ áíÈí -áíÈí ÔÇãá.
2. ÃßÏ ÇáæÒÑÇÁ Úáì Ãäå áÇ Íáø ÚÓßÑíÇ ááÇÒãÉ ÇááíÈíÉ ãÔÏÏíä Úáì ÃåãíÉ ÇáÍÝÇÙ Úáì ÇáãÓÇÑ ÇáÓíÇÓí æÏÚãå ßÓÈíá æÍíÏ áÍá ÇáÇÒãÉ ÇááíÈíÉ ÊÍÊ ÑÚÇíÉ ÇáÇãã ÇáãÊÍÏÉ æãä ÎáÇá ÈÚËÊåÇ Åáì áíÈíÇ¡ æÐáß æÝÞÇ áÃÍßÇã ÇáÇÊÝÇÞ ÇáÓíÇÓí ÇááíÈí¡ æÊäÝíÐÇ áßÇÝÉ ÚäÇÕÑ ÎØÉ ÇáÇãã ÇáãÊÍÏÉ ÇáÊí ÇÚÊãÏåÇ ãÌáÓ ÇáÇãä Ýí 10 ÃßÊæÈÑ 2017.
3. ÌÏøÏ ÇáæÒÑÇÁ ÑÝÖåã ÇáÊÇã áÃí ÊÏÎøá ÎÇÑÌí Ýí ÇáÔÄæä ÇáÏÇÎáíÉ ááíÈíÇ æÏæÑå Ýí ãÒíÏ ÊÃÒíã ÇáÇæÖÇÚ Ýí åÐÇ ÇáÈáÏ¡ ßãÇ ÃÚÑÈæÇ Úä ÅÏÇäÊåã áÇÓÊãÑÇÑ ÊÏÝÞ ÇáÓáÇÍ Åáì áíÈíÇ ãä ÃØÑÇÝ ÅÞáíãíÉ æÛíÑåÇ Ýí ãÎÇáÝÉ ÕÑíÍÉ áÞÑÇÑÇÊ ãÌáÓ ÇáÇãä ÐÇÊ ÇáÕáÉ¡ ããÇ íÔßøá ÚÇãá ÊÃÌíÌ ááÕÑÇÚ æÊÚãíÞ ãÚÇäÇÉ ÇáÔÚÈ ÇááíÈí¡ ãØÇáÈíä ÅíÇå ÈÊÍãøá ãÓÄæáíÇÊå ÊÌÇå ÇáÇäÊåÇßÇÊ ÇáãæËÞÉ áÞÑÇÑÇÊ ÍÙÑ ÊÕÏíÑ ÇáÓáÇÍ Åáì áíÈíÇ.
4. ÔÏøÏ ÇáæÒÑÇÁ Úáì ÃåãíÉ ãæÇÕáÉ ÇáÊäÓíÞ æÇáÊÚÇæä Èíä ÇáÏæá ÇáËáÇË Ýí ÅØÇÑ ãßÇÝÍÉ ÇáÇÑåÇÈ æÊÌÝíÝ ãäÇÈÚå¡ æÏÚãåã áßÇÝÉ ÇáÌåæÏ ÇáæØäíÉ ÇááíÈíÉ áãßÇÝÍÉ åÐå ÇáÂÝÉ¡ æÝí åÐÇ ÇáÕÏÏ ÃÚÑÈæÇ Úä ÞáÞåã ÇáÈÇáÛ ãä ÊÏÝÞ ÇáãÞÇÊáíä ÇáÇÑåÇÈííä ÇáÇÌÇäÈ Åáì áíÈíÇ¡ æÞíÇã ÈÚÖ ÇáÚäÇÕÑ æÇáßíÇäÇÊ ÇáãÏÑÌÉ Úáì ÞæÇÆã ÇáÚÞæÈÇÊ ÇáÃããíÉ ÈÇÓÊÛáÇá ÇáÙÑæÝ ÇáÑÇåäÉ áÒÚÒÚÉ ÇáÇÓÊÞÑÇÑ æÊåÏíÏ ÇáÃãä æÇáÇÓÊÞÑÇÑ Ýí áíÈíÇ æÏæá ÇáÌæÇÑ.
5. ÃßøÏ ÇáæÒÑÇÁ ÊãÓßåã ÈæÍÏÉ æÓíÇÏÉ áíÈíÇ æÓáÇãÊåÇ ÇáÅÞáíãíÉ æÚáì ÖÑæÑÉ ÊæÍíÏ ÌãíÚ ÇáãÄÓÓÇÊ ÇáæØäíÉ ÇááíÈíÉ æÊÃåíáåÇ ááÞíÇã ÈãÓÄæáíÊåÇ ÇáßÇãáÉ Ýí ÇáÊÚÈíÑ Úä ÇáÇÑÇÏÉ ÇáÔÚÈíÉ æÊãËíá ßÇÝÉ ãßæäÇÊ ÇáÔÚÈ ÇááíÈí æÊÃÏíÉ æÇÌÈÇÊåÇ ÇáæØäíÉ ÈãÇ íÍÝÙ ãÞÏøÑÇÊå æãÕÇáÍå.
6. ÌÏøÏ ÇáæÒÑÇÁ ÍÑÕåã Úáì ãæÇÕáÉ ÇáÊÚÇæä æãÒíÏ ÅÍßÇã ÇáÊäÓíÞ ÇáÓíÇÓí æÇáÃãäí ãä ÃÌá ãÓÇÚÏÉ ÇáÇÔÞÇÁ ÇááíÈííä Úáì ÇáÊæÕá Ýí ÃÞÑÈ æÞÊ ããßä áÍá ÓíÇÓí íäåí ÇáÇÒãÉ æíÚíÏ ÇáÃãá ááÔÚÈ ÇááíÈí áíäÚã ÈÍíÇÉ ßÑíãÉ æÂãäÉ. æÝí åÐÇ ÇáÇØÇÑ¡ ÇÊÝÞ ÇáæÒÑÇÁ Úáì ÇáÞíÇã ÈãÓÇÚ ãÔÊÑßÉ áÏì ÇáÃØÑÇÝ ÇááíÈíÉ æáÏì ÇáÃãíä ÇáÚÇã ááÃãã ÇáãÊÍÏÉ æãÌáÓ ÇáÃãä áÇÊÎÇÐ ÇáÊÏÇÈíÑ ÇááÇÒãÉ áæÞÝ ÝæÑí ÛíÑ ãÔÑæØ áÅØáÇÞ ÇáäÇÑ æÇáãÓÇÚÏÉ Úáì ÇÓÊÆäÇÝ ÇáãÓÇÑ ÇáÓíÇÓí.
7. ÑÍÈ ÇáæÒÑÇÁ ÈãÎÊáÝ ÇáãÓÇÚí æÇáÌåæÏ ÇáÇÞáíãíÉ ÇáãÈÐæáÉ ãä ÃÌá ÇÓÊÆäÇÝ ÇáÚãáíÉ ÇáÓíÇÓíÉ Ýí áíÈíÇ ÈÑÚÇíÉ ÇáÃãã ÇáãÊÍÏÉ æÂÎÑåÇ ÞãøÉ ÊÑæíßÇ ÇáÇÊÍÇÏ ÇáÇÝÑíÞí Íæá áíÈíÇ ÇáÊí ÚÞÏÊ ÈÇáÞÇåÑÉ íæã 23 ÃÝÑíá 2019¡ ãÄßÏíä Úáì ÃåãíÉ ÇáãáßíÉ ÇáæØäíÉ ááÍá ÇáÓíÇÓí Ýí áíÈíÇ .
8. ÅÊÝÞ ÇáæÒÑÇÁ Úáì ÚÞÏ ÇáÇÌÊãÇÚ ÇáÞÇÏã Ýí ÇáÌÒÇÆÑ Ýí ãæÚÏ íÊã ÊÍÏíÏå ÈÇáÊÔÇæÑ ÝíãÇ Èíäåã.
En continu
- Hier 23:07 ÌáÓÉ Úãá Èíä æÒÇÑÊí ÇáÏÇÎáíÉ æÇáÝáÇÍÉ
- Hier 18:24 ÇáÊÑÌí íÓÞØ ÃãÇã Èä ÞÑÏÇä Ýí ÇáÏæÑí ÇáÊæäÓí
- Hier 17:36 ÑÆíÓ ÇáÌãåæÑíÉ íÓÊÞÈá ÑÇÔÏ ÇáÛäæÔí
- Hier 14:45 ÓÑÞÉ
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|31°-24
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|31°-23
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( 74 507) ÃÚáä ÇáÝÇíÓÈæß Úä ÍÙÑåÇ ÈÓÈÈ ÅÓÊåÏ
( 69 561) ãÝÊí ÇáÌãåæÑíÉ íÚáä ÞíãÉ ÒßÇÉ ÇáÝØ
( 66 232) ÚíÏßÜÜã ãÈÜÜÑæß, Óäíä ÏÇíãÜÜÜÉ æßá
( 54 058) ÝíÏíæ Çáíæã: ÇáÑÇÞÕÉ æÇáØæÈÇá
( 50 915) ÞíÓ Èä ÍáíãÉ áÚãÇÏ Èä ÍáíãÉ: ÚÔÊ
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( 43 399) äæÝá ÇáæÑÊÇäí íÌÑí ÚãáíÉ ÌÑÇÍíÉ ÏÞ
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( 36 444) ÈÚÏ ÇÚáÇã ÇáÚÇÑ¡ ÌÇÁ ÇáÏæÑ Úáì ÈæÑ
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( 34 865) ÇáßÇÝ ÊÞÑÑ ÇÚÇÏÉ ãÈÇÑÇÉ ÇáÊÑÌí Ç
( 34 468) ÇáÇÚáÇãíÉ ÈËíäÉ ÞæíÚÉ : ÛáÞ ÇáãÞÇå
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