محاكمة سامي الفهري والمستشار السابق لبن علي واخرون

Jeudi 13 Juin 2019



باب نات

- نظرت اليوم الخميس الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة في ما عرف بقضية كاكتوس برود التى رفعتها التلفزة الوطنية أثر الثورة مؤكدة انه بتدخل من بن علي تم استغلال تجعيزات التلفزة لفائدة صهره بلحسن الطرابسلي الذي كان يملك شركة كاكتوس برود مما الحق اضرارا قدرت ب22مليارا...وبالمناداة على المتهمين حضر كل من سامي الفهري وعبد الوهاب عبد الله لمستشار الاعلامي السابق لبن واربعة مديرين عامين سابقين بالتلفزة الوطنية وهم كل من الفهري شلبي المنصف قوجة ومصطفى الخماري وابراهيم الفريضي في حين تخلف لهادي نصرة عن الحضور وقد قدم محاميه شهادة طبيبة تثبت تعكر حالته الصحية ...في حين احيل بن علي وبلحسن الطرابلسي بحالة فرار...كما حضر محامون في حق اد التلفزة الوطنية وشركة قولدن العالمية وللنقابة الأساسية للسلك الإداري و التقني بالتلفزة الوطنية ...وقد تبين للمحكمة ان تقرير الاختبار المجراة لتحديد قيمة الاضرار لم تحضر بعد فقررت المحكمة تاخير القضية الى جلسة 30 سبتمبر المقبل لانتظار نتيجة الإختبارات ....