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سليانة: حريق يأتي على 3 آلاف متر مربع من صابة القمح و6 آلاف متر مربع من الحصيدة و60 حزمة تبن

Mercredi 12 Juin 2019

Mercredi 12 Juin 2019
وات - تمكنت وحدات حماية المدنية التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بسليانة، مساء اليوم الأربعاء، من إخماد حريق نشب بصابة من الحبوب بمنطقة الكارزات، من عمادة العرب، إثر عملية الحصاد التابعة لمعتمدية سليانة الشمالية، حسب ما أفاد به مراسلة (وات) بالجهة، مصدر من الحماية المدنية.
وأضاف المصدر ذاته أن الحريق أتى على 3 آلاف متر مربع من القمح و6 آلاف متر مربع من "الحصيدة" و60 حزمة "تبن"، ملاحظا أن أسباب الحريق ما تزال مجهولة.
يُذكر أن موسم الحصاد بسليانة انطلق صباح يوم الأربعاء.


  
  
     
  
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