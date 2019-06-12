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جلسة عمل بين وزارتي الداخلية والفلاحة

Mercredi 12 Juin 2019

Mercredi 12 Juin 2019
باب نات - التأمت مساء يوم الأربعاء 12 جوان 2019 بمقر وزارة الداخلية، جلسة عمل مشتركة تحت إشراف وزير الدّاخليّة "هشام الفراتي" ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري "سمير الطيب" بحضور عدد من الإطارات السامية بالوزارتين تم خلالها وفق بلاغ لوزارة الداخاية تباحث عدد من المحاور والإشكاليات وتدارس سبل معالجتها أهمها:

مجابهة الحرائق وتأمين صابة الحبوب من خلال مناقشة تقارير اللجان الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة حول الحرائق التي شهدتها المحاصيل الزراعيّة والغابات خلال الفترة الأخيرة وعرض أهم الأسباب المتمثلة خاصة في الارتفاع الملحوظ لدرجات الحرارة والإهمال والتقصير والتعمّد في بعض الحالات.


كما تم الاتفاق على استعمال طائرات دون طيار "Drones" لمتابعة عمليّة الحصاد وتأمينها.

تكثيف الحملات الأمنية للتصدّي لظاهرة التوريد العشوائي وتهريب الحيوانات والمُدخلات الفلاحية والأشجار والنباتات.

العمل على معالجة الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشراب ببعض المناطق.

تعزيز حماية المنشآت المائية الكبرى كالسدود والخزّانات وتدعيم الحراسة بمحيطها.

مواصلة التصدّي لظاهرة الحفر العشوائي للآبار.

تكثيف الجهود لمقاومة ظاهرة الصيد العشوائي قصد المحافظة على الثروة السمكيّة والبحريّة.

  
  
     
  
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