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جون أفريك : هذا ماقاله الشاهد لرئيس الإتحاد الإفريقي أحمد أحمد بعد توقّف نهائي رابطة الأبطال

Mercredi 12 Juin 2019

Mercredi 12 Juin 2019
باب نات - طارق عمراني - نشرت مجلة جون أفريك مقالا تحت عنوان
Finale de la Ligue des champions à rejouer : ce que Youssef Chahed a dit à Ahmad Ahmad
،قالت فيه بأن يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية قد طلب بعد توقف مباراة نهائي كأس رابطة الأبطال الإفريقية المثير للجدل الذي جمع نادي الترجي الرياضي التونس بالوداد البيضاوي المغربي ،طلب من رئيس الكاف أحمد أحمد تسليم الكأس للترجي الرياضي حتى لا تشهد المقابلة أحداث عنف و إنفلات جماهيري ،وذلك بحسب مانقله مسؤولون من الإتحاد الإفريقي كانوا حاضرين .


  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 183831

Raisonnable  ()  |Mercredi 12 Juin 2019 à 22h 53m |           
الشاهد ليس بالعبيط، اذا الكلام صحيح يعنى طلب تطبيق القانون . ربما احمد احمد كان ناوى لعبة اخرى و تصير كارثة. و القانون اذا رفض الوداد العودة يعنى الهزيمة. المسالة واضحة و الشاهد احمى تونسمن كارثة

AlHawa  (Germany)  |Mercredi 12 Juin 2019 à 22h 42m |           
ما كاروس ادخل



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