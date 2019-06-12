جون أفريك : هذا ماقاله الشاهد لرئيس الإتحاد الإفريقي أحمد أحمد بعد توقّف نهائي رابطة الأبطال

Mercredi 12 Juin 2019



باب نات

نشرت مجلة جون أفريك مقالا تحت عنوان،قالت فيه بأن يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية قد طلب بعد توقف مباراة نهائي كأس رابطة الأبطال الإفريقية المثير للجدل الذي جمع نادي الترجي الرياضي التونس بالوداد البيضاوي المغربي ،طلب من رئيس الكاف أحمد أحمد تسليم الكأس للترجي الرياضي حتى لا تشهد المقابلة أحداث عنف و إنفلات جماهيري ،وذلك بحسب مانقله مسؤولون من الإتحاد الإفريقي كانوا حاضرين .