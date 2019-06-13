لأول مرة منذ احداثه: برنامج تدريس التونسيين بالخارج يخضع للتقييم ( مسؤول)

Jeudi 13 Juin 2019
وات - أعلن الرئيس المدير العام لديوان التونسيين بالخارج عبد القادر المهذبي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تقييم تدريس اللغة العربية لفائدة التونسيين بالخارج في اطار الندوة الوطنية للتونسيين بالخارج المزمع عقدها نهاية شهر جويلية المقبل .
وسيحضر في هذه الندوة التي ستقام في تونس حوالي 500 مشارك يمثلون جمعيات من المهاجرين بالخارج وعدد من المنظمات ومختلف الهياكل والمؤسسات التي يشمل نشاطها اسداء الخدمات لفائدة التونسيين بالخارج، معلنا، أن توصيات ستصدر عن تقييم البرنامج الوطني لتدريس التونسيين بالخارج الذي احدث منذ سبعينات القرن الماضي ولم يتم تقييمه مطلقا.
ورجح المسؤول في تصريح ل-(وات) على هامش مشاركته في الندوة السنوية الاولى حول عودة التونسيين بالخارج التي نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل، أن تصدر توصيات في ختام الندوة الوطنية للتونسيين بالخارج بشأن تقييم تدريس اللغة العربية، معتبرا، أن تطور وتغير طبائع المهاجرين يدفعان الى مراجعة آليات وطرق التدريس بالخارج في ظل تغير المناهج و تطور التكنولوجيات.
وأعلن أن الديوان أوفد خبيرين منذ الاسبوع المنقضي بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الالكسو) التي تتخذ من تونس مقرا دائما لها الى "دار التونسي" بالعاصمة الفرنسية في باريس، مشددا على أن الحاجة الى تدريس أبناء التونسيين بالخارج تتمثل في ترسيخ الانتماء لتونس في أوساط أبناء الجيلين الثاني والثالث للهجرة.
حر
وسيحضر في هذه الندوة التي ستقام في تونس حوالي 500 مشارك يمثلون جمعيات من المهاجرين بالخارج وعدد من المنظمات ومختلف الهياكل والمؤسسات التي يشمل نشاطها اسداء الخدمات لفائدة التونسيين بالخارج، معلنا، أن توصيات ستصدر عن تقييم البرنامج الوطني لتدريس التونسيين بالخارج الذي احدث منذ سبعينات القرن الماضي ولم يتم تقييمه مطلقا.
ورجح المسؤول في تصريح ل-(وات) على هامش مشاركته في الندوة السنوية الاولى حول عودة التونسيين بالخارج التي نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل، أن تصدر توصيات في ختام الندوة الوطنية للتونسيين بالخارج بشأن تقييم تدريس اللغة العربية، معتبرا، أن تطور وتغير طبائع المهاجرين يدفعان الى مراجعة آليات وطرق التدريس بالخارج في ظل تغير المناهج و تطور التكنولوجيات.
وأعلن أن الديوان أوفد خبيرين منذ الاسبوع المنقضي بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الالكسو) التي تتخذ من تونس مقرا دائما لها الى "دار التونسي" بالعاصمة الفرنسية في باريس، مشددا على أن الحاجة الى تدريس أبناء التونسيين بالخارج تتمثل في ترسيخ الانتماء لتونس في أوساط أبناء الجيلين الثاني والثالث للهجرة.
حر
En continu
- Hier 23:07 جلسة عمل بين وزارتي الداخلية والفلاحة
- Hier 18:24 الترجي يسقط أمام بن قردان في الدوري التونسي
- Hier 17:36 رئيس الجمهورية يستقبل راشد الغنوشي
- Hier 14:45 سرقة
- Hier 11:29 السطو على فرع بنكي في قمرت
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:06
|19:41
|16:11
|12:26
|04:59
|03:03
|
0°
|0°
|%
|:الرطــوبة
|تونــس
|0°
|
كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|31°-20
|39°-23
|29°-22
|31°-23
|31°-23
Follow @babnet_Tunisie
( 88 808) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 74 473) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 69 553) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 230) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 54 056) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 50 719) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 44 833) سرقة
( 43 295) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 42 552) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 36 442) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 736) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 35 273) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 34 852) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 465) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 33 966) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 594) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 33 021) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 555) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 31 540) هزيمة نكراء لبن عكاشة في البلديات
( 31 371) سنية بالشيخ : المكي كان وزير صحة ع
Par:doctor (Tunisia )
Sur: صورة اليوم : قبر ''vip'' في مقبرة الحمامات يحميه جدار عازل