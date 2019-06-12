الجهيناوي يطلع رئيس الجمهورية على نتائج زيارته لنيويورك

Mercredi 12 Juin 2019



باب نات

- استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الأربعاء 12 جوان 2019 بقصر قرطاج، خميس الجهيناوي، وزير الشؤون الخارجية الذي ترأس الوفد التونسي المشارك في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك المخصّصة لانتخاب خمسة أعضاء غير دائمين بمجلس الأمن الدولي للفترة 2020-2021.وأطلع وزير الشؤون الخارجية رئيس الجمهورية على نتائج الاتصالات التي أجراها في الغرض مع كلّ من الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من ممثلي الدول الأعضاء في المجلس مبرزا ما لقيه انتخاب تونس بأغلبية ساحقة قاربت الإجماع، من ترحيب لدى مختلف الدول الشقيقة والصديقة التي أكدت ثقتها في قدرة بلادنا على الإسهام الفاعل في خدمة قضايا السلم والأمن والتنمية وفق أهداف ومبادئ منظمة الأمم المتحدة.وأفاد وزير الشؤون الخارجية أنّ انتخاب تونس للمرّة الرابعة في تاريخها كعضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي من شأنه أن يترتب عنه التزامات دبلوماسية هامة وانتظارات وطنية كبرى مما يتطلب الاستعداد الجيد لهذا الموعد الهام وحشد كل الطاقات الوطنية لدعم توجهات الدبلوماسية التونسية بما يمكن من الدفاع عن مصالح بلادنا ويعزز قدرتها على الاضطلاع بالدور المنوط بعهدتها على أكمل وجه.