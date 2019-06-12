مدنين: افتتاح موسم عودة التونسيين أصيلي الجنوب المقيمين بالخارج

Mercredi 12 Juin 2019



وات

- يفتتح الميناء التجاري بجرجيس، مساء اليوم الأربعاء، موسم عودة التونسيين من أصيلي الجنوب المقيمين بالخارج، باستقبال أول رحلة قادمة من مرسيليا، على متنها 161 سيارة و272 مسافر، من جملة 11 مرحلة مبرمجة طيلة هذا الموسم بين ذهاب وإياب، تؤمنها الباخرة قرطاج، في انتظار استجابة الجهات الرسمية الى مطلب وضع باخرة على ذمة ميناء جرجيس.وأوضح مدير الميناء التجاري بجرجيس، كريم نويرة، في هذا الخصوص، أن توفير مثل هذه الباخرة، من شأنه تنشيط الحركة بالميناء وبكافة الفضاءات المحيطة به، فضلا عن تطوير وتعزيز نشاطه.ويستقبل هذا الميناء، وفق ذات المصدر، أولى رحلات المسافرين في هذه الصائفة، بعد أن تم تعزيزه بمحطة ثانية، استغرق إنجازها سنة كاملة، بكلفة ناهزت الـ4 ملايين دينار، ما سيساهم في مزيد تطوير الخدمات المسداة للمسافرين وتيسير التعامل بينهم ومختلف المتدخلين من ديوانة وشرطة وتقليص مدة الانتظار، خاصة وأنه تم تعزيز العنصر البشري لمختلف المتدخلين.وشهد الميناء التجاري كذلك، أشغال تهيئة وتجميل شملت تهيئة الرصيف والمنطقة المحاذية للأرصفة، بكلفة 5 ملايين دينار، إلى جانب تهيئة مدخلي الميناء الشمالي والغربي، ما أضفى جمالية على المشهد العام بالمنطقة.وسبق موسم عودة التونسيين المقيمين بالخارج، استعدادات حثيثة على مستوى الميناء التجاري بجرجيس وجلسات عمل تنسيقية بين كل المتدخلين، انطلقت منذ شهر أفريل المنقضي، بهدف حسن الاعداد وأخذ كل الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان موسم ناجح.وشدد كريم نويرة، في هذا السياق، على أن إنجاح موسم عودة المهاجرين من أبناء جهات الجنوب المقيمين بالخارج، هي مسؤولية تتظافر فيها جهود مختلف المتدخلين، لضمان ديمومة هذا الخط ارتقاءه، من سنة إلى أخرى إلى تطلعات الجالية التونسية، التي تلعب دورا هاما في إنجاحه، مشيرا الى أنه يشهد هذا العام زيادة برحلتين مقارنة بالموسم الماضي.