تستقبل أوّل رحلة سياحية غير منتظمة عبر الخطوط الجوية العراقية منذ 28 سنة TTS

Mercredi 12 Juin 2019



استقبلت وكالة السياحة TTS 8 جوان 2019، أول وفد سياحي وصل الى تونس على متن الخطوط الجوية العراقية في رحلة غير منتظمة مباشرة من العاصمة العراقية إلى تونس.وتعد هذه أوّل رحلة طيران مستأجرة مباشرة من بغداد إلى تونس منذ حرب الخليج.ووصل 128 سائحاً عراقياً تجمعهم شركة "هوليداي بغداد" السياحية عبر الخطوط الجوية العراقية التي تعود إلى تونس بعد 28 عاماً من الغياب.وخصصت الوكالة برنامج رحلة سياحية لمدّة أسبوع يقضي الوفد العراقي خلاله 5 ليال في سوسة وليلتان في تونس في فنادق 4 و5 نجوم إلى جانب رحلات إلى قرطاج، الحمامات، رحلة بحرية ، القيروان، الجم...وتكلّلت عودة الرحلات بالنجاح بفضل الجهود الاستثنائية التي بذلتها إدارة الحدود والأجانب بوزارة الداخلية والسفير التونسي في العراق والإدارة العامة للطيران المدني التونسي ووزارة السياحة.وتجدر الإشارة إلى أنه تم توقيع اتفاقية تعاون في ماي سنة 2014 تنهي 23 عامًا من قطع الرحلات الجوية بين البلدين ولكن تم تنفيذها فقط من خلال هذه الرحلة التي سيتم تجديدها كل أسبوع إلى غاية 31 أكتوبر 2019، و تستقبل وكالة TTS أيضا رحلة أخرى من اربيل الى تونس كل سبت من 29 جوان 2019 الى غاية 31 أكتوبر 2019 عن طريق خطوط أور ارلاينز و تسوقها بالعراق شركة فلاي اربيل لتصبح رحلتان مباشرتان في الأسبوع من العراق .ويذكر أن الوكالة التونسية للأسفار، تأسست سنة 1968 على يد المرحوم عزيز ميلاد وتعتبر جزءا من مجموعة TTS بقيادة كريم ميلاد ،تم تصنيفها من بين أفضل 10 مجموعات في تونس لريادتها كمشغل متفان يتمتّع بأسطول يضم 180 حافلة و 6 فنادق تحتوي على أكثر من 5000 سرير ومليون حريف.وتعد المجموعة أيضًا عنصرًا رئيسيًا في قطاع الطيران التونسي من خلال فروعها المختلفة: Tunisavia, Sabena technics, Nouvelair Handling وخاصة Nouvelair التي تعتبر أوّل شركة طيران خاصة في تونس.