وزير العدل يتفقّد انطلاق اختبارات الدورة الرئيسية للباكالوريا 2019 بالسجن المدني بالمرناقية

Mercredi 12 Juin 2019



باب نات

- تابع وزير العدل محمد كريم الجموسي صباح اليوم لدى تنقله إلى مقر السجن المدني بالمرناقية ظروف سير و انطلاق اجتياز الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا دورة جوان 2019 الذي ينتظم بالتوازي مع المعاهد الثانوية في عدد من الوحدات السجنية لفائدة عدد من المودعين الذين أمكن لهم مواصلة تعليمهم الثانوي بالتزامن مع قضاء العقوبة السجنية، متمنيا للمترشحين النجاح والتوفيق.هذا ويشار إلى وجود 08 مساجين مترشّحين لمناظرة الباكالوريا موزّعين على سجون المرناقيّة والمهدية و صفاقس و قبلي و في اختصاصات تشمل علوم الإعلامية والآداب والتقنية والاقتصاد والتصرف، وقد تم تأمين حصص مراجعة للمترشّحين في عدد من المواد و بإشراف مدرّسين مختصين بالتنسيق بين الإدارة العامة للسجون والإصلاح و المندوبيات الجهوية للتعليم المعنية.