رئيس الحكومة: لأول مرة في تونس ارسال امتحانات البكالوريا الكترونيا

Mercredi 12 Juin 2019



باب نات

- اطلع رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بالمدرسة الصادقية على سير اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. وفي تصريح صحفي اكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أنه بالرغم من ان السنة الدراسية كانت صعبة فاننا تمكنا من انجاحها بتظافر جهود الجميع وتوافقهم، مضيفا بانه تم توفير كل الظروف والامكانيات لتأمين سير هذا الامتحان الوطني.وأبرز يوسف الشاهد انه ولأول مرة في تونس يتم ارسال الامتحانات بطريقة الكترونية اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة في وزارة التربية.ووجه رئيس الحكومة بهذه المناسبة تحية للاطار التربوي من أساتذة ومتفقدين واطار مشرف على الامتحانات الذين تجاوز عددهم 140 ألف، كما وجه تحية للأولياء خاصة بعد سنة دراسية صعبة على الجميع متمنيا النجاح لابنائهم.ويجتاز 131907 مترشح اختبارات البكالوريا بداية من اليوم والى غاية يوم الإربعاء 19 جوان 2019، وتمثل نسبة الإناث قرابة 60 بالمائة، ويتمتع 428 مترشحا باجراءات استثنائية مثل تضخيم الخط واعتماد طريقة البراي وترجمة مواضيع الاختبارات للغة الفرنسية واضافة ثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار.