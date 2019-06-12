وزارة الشؤون المحلية والبيئة تندد بتكرر الإعتداءات على أعضاء المجالس البلدية المنتخبة والأعوان البلديين

Mercredi 12 Juin 2019



وات

- ندّدت وزارة الشؤون المحلية والبيئة، بشدة، ب"الإعتداءات المتكررة التي طالت أعضاء المجالس البلدية المنتخبة والأعوان البلديين".واعتبرت الوزارة، وفق ما ورد في بيان أصدرته مساء اليوم الثلاثاء، أن "مثل هذه التصرفات من شأنها المسّ من الحرمة الشخصية لممثلي السلطة المحلية وتعطيل مسار اللامركزية والديمقراطية المحلية".وذكّرت بتكرر الإعتداءات على أعضاء المجالس البلدية المنتخبة والأعوان البلديين وآخرها "الإعتداء على رئيس دائرة المنازه ونائب رئيس بلدية أريانة من قبل أحد أصحاب الأكشاك، وكذلك الإعتداء على رئيس دائرة أريانة المدينة وعلى أعوان الشرطة البيئية، من قبل بائع متجول"، حسب ما جاء في البيان ذاته.