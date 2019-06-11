موند أفريك : هذه الدولة الخليجية المتورطة في تهريب الأسلحة إلى ليبيا ،ضغطت على تونس لإعتقال الخبير الأممي المنصف قرطاس

Mardi 11 Juin 2019
باب نات - طارق عمراني -نشر موقع موند افريك الفرنسي و المهتم بالشأن الإفريقي و المغاربي و دول الساحل مقالا تحت عنوان
Libye, la guerre meurtrière d’Haftar et de ses amis émiratis
لمدير تحريره نيكولا بو الصحفي المثير للجدل .
و تحدث بو في مقاله عن الحرب التي يشنها المشير المتقاعد خليفة حفتر على طرابلس العاصمة و تداعياتها على امن المنطقة وعلى دول شمال المتوسط الاوروبية .
اعتبر المقال بأن حظر الأسلحة على ليبيا يبقى إجراء صوريا في ظل تدفق الأسلحة الإماراتي
،بما في ذلك طائرات بدون طيار صينية الصنع تحصلت عليها الإمارات العربية و مصر و الأردن نيابة عن ميليشيات خليفة حفتر.
و أضاف نيكولا بو بأنه و على نفس القدر من الخطورة فإن الإمارات تفاوض النيجر للسماح لها بإستغلال قاعدة عسكرية على أراضيها لمساندة وكيلها حفتر لوجستيا عبر الحدود التي تجمع البلاد بليبيا.
و أردف المقال بأنه و قد بات من الصعب التحكم في دخول شحنات الأسلحة إلى ليبيا من قبل الملكيات النفطية الخليجية ،فعلى سبيل المثال فقد تم إيقاف الخبير الأممي التونسي الالماني المنصف قرطاس منذ أشهر في مطار تونس قرطاج و هو المكلف بملف حظر الأسلحة الليبية ،حيث وقع إيقافه بتهمة التجسس يوم 11 افريل الماضي ،أي بعد ايام قليلة من تاريخ القمة العربية التي استضافتها العاصمة التونسية.
و اضاف المقال بأن مصادر قد اكدت لموند افريك بأن قرار الإيقاف جاء بناء على طلب من القادة السعوديين مستغلين وضعية تونس الهشة إقتصاديا بحيث لا يمكن رفض طلبات المملكة البترولية .
و أضاف المقال بأن طلب السعوديين بإيقاف قرطاس كان بناء على معلومات تفيد بأن الخبير الاممي يستعد لنشر تقرير يورط الحلف الخليجي و على رأسه دولة الإمارات العربية بتهريب الأسلحة إلى ليبيا.
لمدير تحريره نيكولا بو الصحفي المثير للجدل .
و تحدث بو في مقاله عن الحرب التي يشنها المشير المتقاعد خليفة حفتر على طرابلس العاصمة و تداعياتها على امن المنطقة وعلى دول شمال المتوسط الاوروبية .
اعتبر المقال بأن حظر الأسلحة على ليبيا يبقى إجراء صوريا في ظل تدفق الأسلحة الإماراتي
،بما في ذلك طائرات بدون طيار صينية الصنع تحصلت عليها الإمارات العربية و مصر و الأردن نيابة عن ميليشيات خليفة حفتر.
و أضاف نيكولا بو بأنه و على نفس القدر من الخطورة فإن الإمارات تفاوض النيجر للسماح لها بإستغلال قاعدة عسكرية على أراضيها لمساندة وكيلها حفتر لوجستيا عبر الحدود التي تجمع البلاد بليبيا.
و أردف المقال بأنه و قد بات من الصعب التحكم في دخول شحنات الأسلحة إلى ليبيا من قبل الملكيات النفطية الخليجية ،فعلى سبيل المثال فقد تم إيقاف الخبير الأممي التونسي الالماني المنصف قرطاس منذ أشهر في مطار تونس قرطاج و هو المكلف بملف حظر الأسلحة الليبية ،حيث وقع إيقافه بتهمة التجسس يوم 11 افريل الماضي ،أي بعد ايام قليلة من تاريخ القمة العربية التي استضافتها العاصمة التونسية.
و اضاف المقال بأن مصادر قد اكدت لموند افريك بأن قرار الإيقاف جاء بناء على طلب من القادة السعوديين مستغلين وضعية تونس الهشة إقتصاديا بحيث لا يمكن رفض طلبات المملكة البترولية .
و أضاف المقال بأن طلب السعوديين بإيقاف قرطاس كان بناء على معلومات تفيد بأن الخبير الاممي يستعد لنشر تقرير يورط الحلف الخليجي و على رأسه دولة الإمارات العربية بتهريب الأسلحة إلى ليبيا.
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Par:aziz75 (France )
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