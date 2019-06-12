إمضاء اتفاقية تعاون بين وزارتي الشؤون الاجتماعية التونسية والشؤون الاجتماعية والتضامن بجيبوتي

Mercredi 12 Juin 2019



باب نات

- تم ظهر يوم الثلاثاء 11 جوان 2019 بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، إمضاء اتفاقية تعاون بين وزارتي الشؤون الاجتماعية التونسية (المعهد الوطني للشغل و الدراسات الاجتماعية) والشؤون الاجتماعية والتضامن بجيبوتي في مجال التكوين وتبادل الخبرات وتقنيات العمل الاجتماعي و ذلك بإشراف توفيق الزرلي رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية.و تولى إمضاء هذه الاتفاقية كل من إفراح علي أحمد الكاتبة العامة لوزارة الشؤون الاجتماعية و التضامن بجيبوتي ولطفي بنور مدير المعهد الوطني للشغل و الدراسات الاجتماعية و ذلك بحضور عدد من إطارات وزارتي البلدين.و تهدف هذه الاتفاقية التي تمتد على سنتين إلى مزيد تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التدريب و تكوين الاخصائيين الاجتماعيين على تقنيات العمل الاجتماعي.