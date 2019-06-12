Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Ghalabt Asaleh Fi Rouhi  

إمضاء اتفاقية تعاون بين وزارتي الشؤون الاجتماعية التونسية والشؤون الاجتماعية والتضامن بجيبوتي

Mercredi 12 Juin 2019

Mercredi 12 Juin 2019
باب نات - تم ظهر يوم الثلاثاء 11 جوان 2019 بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، إمضاء اتفاقية تعاون بين وزارتي الشؤون الاجتماعية التونسية (المعهد الوطني للشغل و الدراسات الاجتماعية) والشؤون الاجتماعية والتضامن بجيبوتي في مجال التكوين وتبادل الخبرات وتقنيات العمل الاجتماعي و ذلك بإشراف توفيق الزرلي رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية.

و تولى إمضاء هذه الاتفاقية كل من إفراح علي أحمد الكاتبة العامة لوزارة الشؤون الاجتماعية و التضامن بجيبوتي ولطفي بنور مدير المعهد الوطني للشغل و الدراسات الاجتماعية و ذلك بحضور عدد من إطارات وزارتي البلدين.


و تهدف هذه الاتفاقية التي تمتد على سنتين إلى مزيد تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التدريب و تكوين الاخصائيين الاجتماعيين على تقنيات العمل الاجتماعي.

  
  
     
  
cadre-062cb534c548265361b4de4f2cd04b42-2019-06-12 08:38:17






0 de 0 commentaires pour l'article 183760



En continu

الأربعاء 12 جوان 2019 | 8 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:06 19:41 16:11 12:26 04:59 03:04
24°
 29° % 64 :الرطــوبة
تونــس 20°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
29°-2031°-2237°-2330°-2331°-22
  • Avoirs en devises
    13145,3

  • (11 juin)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,33613 DT        1$ =2,95450 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 juin)   678,1 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1560329379|183760 292|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires