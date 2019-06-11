بولبابه سالم : متمعّشو التوريد يهددون الأمن الغذائي

Mardi 11 Juin 2019
باب نات - قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم في راديو ديوان fm تعقيبا على الحرائق الأخيرة التي طالت قطاع الحبوب ان غياب الحقيقة يغذي الاشاعات لأن تزامن الحرائق من بوسالم الى السرس و زغوان التي اتلفت 500 هكتار من القمح يفتح اسئلة عديدة و الفرضية الإجرامية لا يمكن تغافلها.
و أضاف في برنامج هنا تونس الذي يقدمه الاعلامي محمد اليوسفي ان تونس تنتظر صابة قياسية بفضل الامطار القياسية التي شهدتها البلاد لكن هناك ايضا لوبيات توريد و ذباب محيط بوزارة التجارة تريد تأمين صفقاتها و لا يهمها تحقيق الامن الغذائي الوطني .. و تحدث عن توريد البطاطا و الدجاج في رمضان رغم وفرة الانتاج التي تحدث عنها وزير الفلاحة و خاصة رئيس اتحاد الفلاحين عبد المجيد الزار و الذي طالب بفتح تحقيق حول الحرائق الاخيرة.
و أضاف في برنامج هنا تونس الذي يقدمه الاعلامي محمد اليوسفي ان تونس تنتظر صابة قياسية بفضل الامطار القياسية التي شهدتها البلاد لكن هناك ايضا لوبيات توريد و ذباب محيط بوزارة التجارة تريد تأمين صفقاتها و لا يهمها تحقيق الامن الغذائي الوطني .. و تحدث عن توريد البطاطا و الدجاج في رمضان رغم وفرة الانتاج التي تحدث عنها وزير الفلاحة و خاصة رئيس اتحاد الفلاحين عبد المجيد الزار و الذي طالب بفتح تحقيق حول الحرائق الاخيرة.
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Par:aziz75 (France )
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