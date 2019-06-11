بولبابه سالم : متمعّشو التوريد يهددون الأمن الغذائي

Mardi 11 Juin 2019



باب نات

- قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم في راديو ديوان fm تعقيبا على الحرائق الأخيرة التي طالت قطاع الحبوب ان غياب الحقيقة يغذي الاشاعات لأن تزامن الحرائق من بوسالم الى السرس و زغوان التي اتلفت 500 هكتار من القمح يفتح اسئلة عديدة و الفرضية الإجرامية لا يمكن تغافلها.و أضاف في برنامج هنا تونس الذي يقدمه الاعلامي محمد اليوسفي ان تونس تنتظر صابة قياسية بفضل الامطار القياسية التي شهدتها البلاد لكن هناك ايضا لوبيات توريد و ذباب محيط بوزارة التجارة تريد تأمين صفقاتها و لا يهمها تحقيق الامن الغذائي الوطني .. و تحدث عن توريد البطاطا و الدجاج في رمضان رغم وفرة الانتاج التي تحدث عنها وزير الفلاحة و خاصة رئيس اتحاد الفلاحين عبد المجيد الزار و الذي طالب بفتح تحقيق حول الحرائق الاخيرة.