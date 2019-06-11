دورة 2019: تراجع ملحوظ في عدد المترشحين لامتحان ''النوفيام'' واستقرار في عدد المترشحين لمناظرة ''السيزيام''

Mardi 11 Juin 2019



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- يبلغ عدد التلاميذ المترشحين هذه السنة لاجتياز امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني "النوفيام" 26 ألفا و790 تلميذا، موزعين الى 26 ألفا و464 مترشحا لاجتياز امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام و326 تلميذا مترشحا لاجتياز شهادة ختم التعليم الأساسي التقني.وأفاد وزير التربية حاتم بن سالم في ندوة صحفية انعقدت الثلاثاء بمقر الوزارة حول الامتحانات الوطنية لسنة 2019 أن عدد المترشحين لاجتياز امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام شهد في هذه الدورة تراجعا ملحوظا مقارنة بدورة 2018 وذلك بأكثر من 4 ألاف تلميذ، في حين سجل عدد المترشحين لاجتياز امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني ارتفاعا ب 140 تلميذا مقارنة بالدورة الفارطة.ويتوزع المترشحون لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني في دورة 2019 التي ستجرى أيام 24 و25 و26 جوان الجاري الى 10 الاف و720 من الذكور و16 الفا و70 من الاناث.أما بخصوص مناظرة الدخول الى المدارس الإعدادية النموذجية "السيزيام" دورة 2019 فقد ترشح لها 55 ألفا و207 تلميذا منهم 30 ألفا و314 من الاناث و24 ألفا و893 من الذكور، وفق ما أعلنه وزير التربية ملاحظا تسجيل استقرار في عدد المترشحين بالنسبة لهذه المناظرة مقارنة بدورة سنة 2018 التي بلغ عدد المترشحين لها 56 ألفا و814 تلميذا.وكشف أن 27 مترشحا لمناظرة "السيزيام" و11 تلميذا مترشحا لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني، يتمتعون في دورة 2019 باجراءات استثنائية تتمثل بالخصوص في تضخيم الخط وتقديم المواضيع مكتوبة بطريقة البراي وإضافة ثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار.