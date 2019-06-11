رياض جعيدان :رئيس الجمهورية يرحب بمقترح قانون شفافية وأخلاقيات الحياة السياسية

Mardi 11 Juin 2019



وات

- قال النائب رياض جعيدان، رئيس كتلة الولاء للوطن بمجلس نواب الشعب، ان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي "رحب بمقترح القانون الأساسي المتعلق بشفافية وأخلاقيات الحياة السياسية، وعبر عن تبنيه لمشروع هذا القانون نظرا إلى أنه يهم ويمس جميع الأطراف المتدخلة في الحياة السياسية" .واضاف جعيدان في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء عقب لقائه اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج برئيس الجمهورية لتقديم مقترح القانون الأساسي المتعلق بشفافية وأخلاقيات الحياة السياسية، ان اللقاء كان إيجابيا، مشيرا الى ان رئيس الجمهورية اعتبر أن الساحة السياسية تحتاج إلى مثل هذا القانون من أجل أن يستعيد المواطن ثقته في الطبقة السياسية.وعن حظوظ مقترح القانون في المصادقة عليه بالبرلمان في أواخر هذه العهدة النيابية، عبر جعيدان عن أمله في أن تطلب رئاسة الجمهورية استعجال النظر فيه، مبرزا أن مشروع قانون شفافية وأخلاقيات الحياة السياسية هو "أفضل ما يمكن أن تختتم به العهدة النيابية الحالية، نظرا إلى أنه ينطوي على بعد رمزي يؤسس لممارسات سياسية أفضل في المستقبل، ولا ينفر المواطنين من الساسة والسياسة".يذكر أن كتلة الولاء إلى الوطن (10 نواب) كانت قد قدمت يوم 14 ماي الماضي مقترح قانون أساسي يتعلق بشفافية وأخلاقيات الحياة السياسية إلى مكتب مجلس نواب الشعب وتمت إحالته على لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بالبرلمان لمناقشته.