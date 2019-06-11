وزارة التربية تتخذ عدة إجراءات جديدة لضمان تنظيم الامتحانات الوطنية لسنة 2019 في أفضل الظروف

Mardi 11 Juin 2019



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- اتخذت وزارة التربية عدة إجراءات جديدة لحسن تنظيم الامتحانات الوطنية لدورة 2019 وضمان إجرائها في أفضل الظروف وللقطع نهائيا مع الغش، وفق ما أفاد به المدير العام للامتحانات عمر الولباني، اليوم الثلاثاء، في ندوة صحفية عقدت بمقر الوزارة حول الامتحانات الوطنية.وأوضح الولباني أنه لمزيد تحصين العمليات اللوجستية للامتحانات الوطنية، تم إحداث فضاءات لتخزين العلب المتضمنة للاختبارات الكتابية لمختلف الامتحانات الوطنية بكل مراكز الامتحانات لتكون تحت مراقبة أمنية مستمرة وبإشراف مسؤولين جهويين، مضيفا ان نسخ مواضيع الامتحانات لن تكون داخل ظرف ورقي كما هو معمول به عادة وإنما سيتم وضعها في كيس بلاستيكي يحمل مواصفات خاصة.وأشار الى أنه سيقع طباعة العديد من الاختبارات الكتابية بالألوان خلال هذه الدورة وهي مادة الايقاظ العلمي بالنسبة لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية ومادة علوم الحياة والأرض بالنسبة لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام، ومادة التربية التشكيلية بالنسبة لامتحان البكالوريا، إضافة إلى اختباري علوم الحياة والأرض والتكنولوجيا في امتحان البكالوريا اللذين طبعا بالألوان منذ الدورة السابقة.واوضح أنه تم إجراء تعديل على مستوى مواصفات الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية من حيث طبيعته وشكله بالنسبة إلى مواد العربية والفرنسية والأنقليزية والرياضيات والايقاظ العلمي حتى تكون هذه الاختبارات متجانسة أكثر مع الاختبارات التقييمية التي تجرى خلال السنة الدراسية.وسيقع تمكين المترشحين لامتحان البكالوريا من الحصول على شهائد البكالوريا وبيان الأعداد بلغات الفرنسية والأنقليزية والايطالية والاسبانية والألمانية والروسية الى جانب اللغة العربية.ولفت مدير عام الامتحانات الى أن الختم الالكتروني لشهائد الباكالوريا منذ الدورة الماضية، سيجنب التلاميذ من مشقة مراجعة الإدارة العامة للامتحانات ومن ثمة وزارة الخارجية لإتمام إجراءات المصادقة، وسيمكّن من التصدي لمحاولات التدليس والإجراء الروتيني للنسخ المطابقة للأصل.وأضاف أنه بالنسبة لهذه السنة سيقع أيضا تمكين التلاميذ المترشحين الى مناظرة المدارس الإعدادية النموذجية من الحصول على شهادة وطنية مماثلة لشهادة البكالوريا تحتوي على بياناتهم وأعدادهم التي تحصلوا عليها خلال المناظرة وذلك بعد إيداع مطلب في الغرض.وكشف الولباني أن كلفة الامتحانات الوطنية لهذه السنة تبلغ 25 مليون دينار وستجرى بإشراف حوالي 140 ألف موظف أي ما يمثل تقريبا نصف موظفي وزارة التربية.ومن جهته أفاد وزير التربية حاتم بن سالم أنه تم بالنسبة الى دورة بكالوريا 2019 الاستغناء على نقل أوراق الامتحانات الوطنية إلى مراكز الإيداع بالطائرات والاعتماد كليا على سيارات وزارة التربية مرفوقة بتعزيزات أمنية هامة من وزارة الداخلية، مؤكدا مواصلة هذا التمشي في دورة المراقبة وبالنسبة الى نقل المواضيع لمراكز إصلاح الامتحانات بما أن الوضع الأمني في البلاد يسمح بذلك.كما كشف أنه وقعت مضاعفة المنحة المسندة للأساتذة الذين سيقومون بإصلاح الاختبارات الكتابية لامتحانات البكالوريا، وقد تم تسخير 7 الاف مليون دينار لهذا الغرض، مؤكدا الحرص على صرف مستحقات الأساتذة الذين قاموا بعمليتي الاصلاح والمراقبة قبل شهر أوت ودون أي تأخير كما حصل في السنوات الفارطة.ومن جهة أخرى أعرب الوزير عن ارتياحه للتفاعل الكبير الذي تم تسجيله من قبل التلاميذ مع تطبيقة دروس التدارك المرسلة رقميا حيث بلغ عدد المنخرطين فيها 280 ألف تلميذ، مؤكدا ان وزارة التربية تعول كثيرا على التكنولوجيات الحديثة كآلية لمحاربة الدروس الخصوصية.