قيمة المشاريع الصناعية المحدثة من قبل التونسيين المقيمين بالخارج لم تتجاوز 10,57 مليون دينار سنة 2018

Mardi 11 Juin 2019



وات

- لم تتجاوز قيمة المشاريع الصناعية المحدثة سنة 2018 من قبل التونسيين المقيمين بالخارج 10,57 مليون دينار، وفق معطيات تحصلت عليها (وات) من المرصد الوطني للهجرة.واحتلت ولاية نابل المركز الأول في قائمة الولايات الأكثر جاذبية لتلك الاستثمارات حيث بلغت قيمة المشاريع المحدثة بها العام الماضي (5 مشاريع) نحو 2,22 مليون دينار، تليها ولاية صفاقس (مشروعان) بقيمة 1,80 مليون دينار، ثم ولاية مدنين (4 مشاريع) بقيمة 1,34 مليون دينار، فولاية سوسة (7 مشاريع) بحوالي مليون دولار، ثم القصرين (مشروعان) بقيمة 813 ألف دينار.وتبوأت فرنسا المركز الأول من حيث تدفقات تلك المشاريع الصناعية بنسبة 38 بالمائة، تليها الصين بنسبة 19 بالمائة، ثم ألمانيا والامارات بنسبة 9 بالمائة، فالجزائر بنسبة 5 بالمائة، فيما تدفقت بقية المشاريع من السعودية ومصر وإسبانيا.ويبلغ عدد التونسيين المقيمين بالخارج 1 مليون و424 ألف مهاجر تونسي.وتتصدر فرنسا قائمة الدول الأوروبية الأكثر استقطابا للمهاجرين التونسيين بنحو 625 ألف تونسي، وفق معطيات المرصد الوطني للهجرة.يشار الى ان المرصد الوطني للهجرة، قدم أمس الاثنين، نتائج دراسة حول أبناء التونسيين المقيمين كشفت عن وجود عديد الإشكالات المرتبطة بالجالية التونسية بالخارج وأبرزها أزمة الهوية المزدوجة ومصاعب الاندماج الاجتماعي والعراقيل الإدارية.