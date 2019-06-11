الصور التي تداولتها على أنها أسماك قرش بقليبية ترجع لاسماك تعرف لدى البحارة بالدودة

Mardi 11 Juin 2019
وات - تداولت صفحات شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك، مساء أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، صورا لمجموعة من الاسماك التي تم عرضها بميناء الصيد البحري بقليبية والتي قيل أنها لأسماك قرش، مما خبر أثار جدلا واسعا على هذه صفحات بين مؤكد بأنها أسماك قرش تبعث على الخوف وبين ناف للخبر ومؤكد بانها لانواع من السمك التي يتم اصطيادها وتعرف لدى بحارة قليبية باسم سمك "الدودة".
وفي هذا الصدد، أوضح عضو نقابة الصيد البحري بقليبية، زياد والي، في تصريح لمراسل (وات) "أن الصور المتداولة هي لاسماك تعرف لدى بحارة قليبية بسمك " الدودة" وهي اسماك يتم اصطيادها وبيعها للاستهلاك بعد سلخها وهي اقرب الى ما يعرف بسمك "السفن".
وأضاف ان هذا النوع من الاسماك شبيه في مظهره بسمك القرش الا انه ليس من الانواع المفترسة و يعيش في اعماق تتراوح بين 150 و 400 متر، مبرزا انها ليست المرة الاولى التي يصطاد فيها بحارة الصيد الساحلي بقليبية هذا النوع من الاسماك التي لا يجب الخوف منها، خاصة وانها غير قادرة على الاقتراب من السواحل او السباحة في اعماق قصيرة.
وتجدر الاشارة الى ان هذا النوع من الاسماك هو اقرب لان يكون سمك "القرش الرملي" الذي تؤكد عديد المواقع المتخصصة بانه لا يهاجم الانسان وانه غالبا ما يوجد في القيعان الرملية او الموحلة ويعيش في المياه العميقة، ويوجد في مياه المناطق الحارة او المعتدلة في كل انحاء العالم|، ويتكون نظامه الغذائي اساسا من الاسماك والرخويات بالنسبة للكبار ومن سرطان البحر الازرق الناعم بالنسبة للصغار.
وفي هذا الصدد، أوضح عضو نقابة الصيد البحري بقليبية، زياد والي، في تصريح لمراسل (وات) "أن الصور المتداولة هي لاسماك تعرف لدى بحارة قليبية بسمك " الدودة" وهي اسماك يتم اصطيادها وبيعها للاستهلاك بعد سلخها وهي اقرب الى ما يعرف بسمك "السفن".
وأضاف ان هذا النوع من الاسماك شبيه في مظهره بسمك القرش الا انه ليس من الانواع المفترسة و يعيش في اعماق تتراوح بين 150 و 400 متر، مبرزا انها ليست المرة الاولى التي يصطاد فيها بحارة الصيد الساحلي بقليبية هذا النوع من الاسماك التي لا يجب الخوف منها، خاصة وانها غير قادرة على الاقتراب من السواحل او السباحة في اعماق قصيرة.
وتجدر الاشارة الى ان هذا النوع من الاسماك هو اقرب لان يكون سمك "القرش الرملي" الذي تؤكد عديد المواقع المتخصصة بانه لا يهاجم الانسان وانه غالبا ما يوجد في القيعان الرملية او الموحلة ويعيش في المياه العميقة، ويوجد في مياه المناطق الحارة او المعتدلة في كل انحاء العالم|، ويتكون نظامه الغذائي اساسا من الاسماك والرخويات بالنسبة للكبار ومن سرطان البحر الازرق الناعم بالنسبة للصغار.
En continu
- Hier 20:23 مصرع شخص في اصطدام مروحية بأحد مباني نيويورك
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:05
|19:40
|16:10
|12:26
|04:59
|03:04
|
26°
|26°
|% 61
|:الرطــوبة
|تونــس
|20°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|26°-20
|28°-21
|32°-23
|38°-23
|29°-23
Follow @babnet_Tunisie
( 87 504) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 74 419) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 69 514) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 147) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 54 031) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 42 242) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 42 026) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 41 306) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 40 086) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 36 406) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 661) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 35 226) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 34 690) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 399) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 33 928) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 543) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 32 982) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 515) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 31 494) هزيمة نكراء لبن عكاشة في البلديات
( 31 345) سنية بالشيخ : المكي كان وزير صحة ع
Par:Nouri (Switzerland )
Sur: قيس سعيد: أنا ضد المساواة ومع عقوبة الاعدام والمثليون يحصلون على تمويل من الخارج لإفساد الأمة الاسلامية